18 декабря 2025 года Сосновский районный суд Черкасс перенёс судебное заседание по делу митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, на котором планировалось продлить, либо изменить меру пресечения архиерею. Причиной переноса стало состояние здоровья владыки, который продолжает оставаться в больнице после отравления неизвестным веществом, сообщает СПЖ.

Защитник митрополита Феодосия Владимир Юдин направил в суд ходатайство с просьбой отложить слушание в связи с тем, что владыка продолжает находиться на лечении в медицинском учреждении. В связи с этим митрополит Феодосий и его адвокаты не смогли присутствовать в суде.

В то же время прокурор Вадим Коломиец подал ходатайство о продлении меры пресечения архиерея в виде личного обязательства, срок действия которого истекает 30 декабря. Суд отказал в его рассмотрении, указав, что при отсутствии обвиняемого такие вопросы рассматриваться не могут.

Прокурор также заявил о необходимости наложения денежного взыскания, сославшись на отсутствие представленных медицинских документов. Однако судья отметила, что применение подобных мер на данном этапе является преждевременным. В результате рассмотрение дела было отложено, следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.

Отмечается, что 28 ноября 2025 года митрополит Феодосий был срочно госпитализирован в критическом состоянии и с тех пор продолжает находиться в больнице. По информации, поступавшей ранее, врачам удалось существенно снизить показатели воспалительного поражения внутренних органов, однако они по-прежнему остаются в несколько раз выше допустимой нормы. Владыка проходит курс интенсивной терапии и находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

«Благодарим всех за молитвы! По милости Божией, трудами врачей, на протяжении последней недели состояние здоровья митрополита Феодосия постепенно улучшалось, владыка идёт на поправку. Благодарим всех, кто переживает и молится за владыку! И просим не оставлять ваших молитв о митрополите Феодосие!», — заявили в Черкасской епархии 17 декабря.

Русская линия