Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2025

В рамках проекта «Моя крепость»
В «Единой России» намерены усилить поддержку церковной жизни на Донбассе…

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь на Донбассе«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) активизирует поддержку храмов Донбасса по проекту «Моя крепость», заявил заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский, сообщает ТАСС.

«В этом году мы запустили важное духовное направление в рамках проекта „Моя крепость“: поддерживаем храмы, организовываем субботники, провели Крестный ход в Никольском монастыре. В 2026 году мы значительно увеличим количество таких мероприятий, помогая восстанавливать не только стены, но и духовные связи», — сказал Добровольский.

Он добавил, что среди других направлений, на которых сделают акцент в 2026 году, — поддержка участников и ветеранов СВО, их семей, патриотическое воспитание, информирование молодежи о предстоящих выборах в Думу. По словам Добровольского, в этом году молодежи особенно запомнилась работа в селе Никольское под Угледаром.

«Вместе с прихожанами мы помогали расчищать территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который сильно пострадал. А в День народного единства прошли вместе Крестным ходом — это был момент особого единения и веры в то, что разрушенное будет восстановлено», — заключил представитель «Единой России».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20)
Иллюстрации к делу митрополита Святогорского Арсения...

Комитет Госдумы по защите семьи озвучил свои предложение по поддержке многодетных семей
Депутаты, в частности, предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счёт государства...

В ООН осудили закон о запрете Украинской Православной Церкви
Международные эксперты указали, что использование украинскими властями аргумента «национальная безопасность» в вопросе УПЦ создает угрозу свободе вероисповедания...

В рамках проекта «Моя крепость»
В «Единой России» намерены усилить поддержку церковной жизни на Донбассе...

В современной Англии можно поплатиться работой, если заявить о её христианских корнях
В Лондоне уволили учителя после того, как он посмел сказать ученику-мусульманину, что Британия — христианская страна...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского писателя, публициста и общественного деятеля Д.П.Голицына (Муравлина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика