«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) активизирует поддержку храмов Донбасса по проекту «Моя крепость», заявил заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский, сообщает ТАСС.

«В этом году мы запустили важное духовное направление в рамках проекта „Моя крепость“: поддерживаем храмы, организовываем субботники, провели Крестный ход в Никольском монастыре. В 2026 году мы значительно увеличим количество таких мероприятий, помогая восстанавливать не только стены, но и духовные связи», — сказал Добровольский.

Он добавил, что среди других направлений, на которых сделают акцент в 2026 году, — поддержка участников и ветеранов СВО, их семей, патриотическое воспитание, информирование молодежи о предстоящих выборах в Думу. По словам Добровольского, в этом году молодежи особенно запомнилась работа в селе Никольское под Угледаром.

«Вместе с прихожанами мы помогали расчищать территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который сильно пострадал. А в День народного единства прошли вместе Крестным ходом — это был момент особого единения и веры в то, что разрушенное будет восстановлено», — заключил представитель «Единой России».

Русская линия