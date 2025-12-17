|Сводка новостей от 17 декабря 2025
|
|1612 год. «Поляки ведут св. Гермогена в темницу» (фрагмент дипломной картины), автор В. О. Моргун (2008), рук. Глазунов.
|1923 год. Москвитин Филипп Александрович. «Арест Патриарха Тихона».
|2025 год. СБУ уводит из суда в тюрьму митрополита Арсения.
|«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20)
Иллюстрации к делу митрополита Святогорского Арсения...
Комитет Госдумы по защите семьи озвучил свои предложение по поддержке многодетных семей
Депутаты, в частности, предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счёт государства...
Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского писателя, публициста и общественного деятеля Д.П.Голицына (Муравлина)...