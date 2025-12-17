Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2025

«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20)
Иллюстрации к делу митрополита Святогорского Арсения…

Телеграм-канал «Повесть временных лет» опубликовал на своих страницах иллюстрации, посвящённые делу митрополита Святогорского Арсения. Данные иллюстрации говорят лучше всяких слов.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этими изображениями.

1612 год. "Поляки ведут св. Гермогена в темницу" (фрагмент дипломной картины), автор В. О. Моргун (2008), рук. Глазунов.
1612 год. «Поляки ведут св. Гермогена в темницу» (фрагмент дипломной картины), автор В. О. Моргун (2008), рук. Глазунов.

1923 год. Москвитин Филипп Александрович. "Арест Патриарха Тихона".
1923 год. Москвитин Филипп Александрович. «Арест Патриарха Тихона».

2025 год. СБУ уводит из суда в тюрьму митрополита Арсения.
2025 год. СБУ уводит из суда в тюрьму митрополита Арсения.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20)
Иллюстрации к делу митрополита Святогорского Арсения...

Комитет Госдумы по защите семьи озвучил свои предложение по поддержке многодетных семей
Депутаты, в частности, предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счёт государства...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского писателя, публициста и общественного деятеля Д.П.Голицына (Муравлина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика