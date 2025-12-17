«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20) Иллюстрации к делу митрополита Святогорского Арсения… Телеграм-канал «Повесть временных лет» опубликовал на своих страницах иллюстрации, посвящённые делу митрополита Святогорского Арсения. Данные иллюстрации говорят лучше всяких слов. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этими изображениями. 1612 год. «Поляки ведут св. Гермогена в темницу» (фрагмент дипломной картины), автор В. О. Моргун (2008), рук. Глазунов. 1923 год. Москвитин Филипп Александрович. «Арест Патриарха Тихона». 2025 год. СБУ уводит из суда в тюрьму митрополита Арсения. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм

