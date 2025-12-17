В Лондоне уволили учителя после того, как он посмел сказать ученику-мусульманину, что Британия — христианская страна…

В современной Англии можно поплатиться работой, если заявить о её христианских корнях

Учитель одной из начальных школ Лондона, христианин по вероисповеданию, был уволен и ему запретили работать с детьми после того, как он сделал замечание ученику-мусульманину, сказав, что «Британия по-прежнему остается христианской страной», сообщает Православие.Ru со ссылкой на газету «Дейли Телеграф».

Всё началось с того, что учитель, имя которого не разглашается, напомнил своим ученикам-мальчикам о запрете пользоваться раковинами в туалетах для омовение ступней ног.

Школа, о которой идёт речь, является обычной государственной начальной школой, и в ней действует неофициальный запрет на такие вещи, как молитва на игровой площадке или омовение ног в раковинах, однако есть специальная молитвенная комната, где желающие в любое время могут помолиться.

В частности, педагог напомнил одному ученику-мусульманину, что тот нарушает запрет и что если кто-то недоволен правилами учебного заведения, то в миле от него есть исламская школа, которая может ему подойти.

Он также упомянул тот факт, что Британия, как страна с государственной церковью, возглавляемой королем, как минимум формально всё ещё является христианской страной.

После этого преподаватель провёл ученикам урок на тему терпимости в Великобритании, во время которого он указал, что ислам в Великобритании является религией меньшинства.

Вскоре — в марте 2024 года — этот учитель был временно отстранен от преподавания, а затем уволен из школы, в апреле ему сообщили, что им будут заниматься совет по защите детей и столичная полиция.

Хотя полицейское расследование не привело к обвинению педагога в совершении «преступления на почве ненависти», ему запретили работать с детьми из-за «эмоциональной травмы ученика», якобы причинённой его высказыванием об исламе. Однако запрет был успешно снят в ходе апелляции. В настоящее время учитель подает в суд на местные власти.

Некоммерческая организация «Союз за свободу слова» (Free Speech Union; далее: FSU) выступила в защиту педагога.

«Этот учитель потерял работу и чуть не лишился заработка на всю оставшуюся жизнь только потому, что указал школьникам-мусульманам на то, что национальной религией Великобритании является англиканство! В этой стране ситуация зашла слишком далеко, если учителя можно назвать „угрозой безопасности“, когда он говорит то, что является неоспоримой истиной. Если бы он заявил, что ислам является официальной религией Британии (хотя все мы знаем, что это не так), я сомневаюсь, что у него были бы какие-либо неприятности», — сказал директор FSU Лорд Янг.

Русская линия