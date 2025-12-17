Депутаты, в частности, предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счёт государства…

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил предложения, позволяющие сформировать комплексный и качественно новый подход к семейной и демографической политике России, сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи со ссылкой на документы Комитета.

В частности, было озвучено предложение разработать жилищную программу для многодетных семей, например, с пятью и более детьми, и обеспечить их за счёт средств федерального бюджета жилыми помещениями, при проектировании которых будут учтены потребности таких семей.

Парламентарии также предлагают обеспечить членов многодетных семей медицинским полисом, который включает в себя расширенный перечень медицинских услуг, в том числе стоматологические. По их мнению, качественное медицинское обслуживание является неотъемлемой частью благополучия, многодетные семьи не должны ощущать финансового давления при необходимости получения медицинской помощи.

«Установить для многодетных семей, отмеченных государственными наградами, право проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог, а также 50-процентную скидку при приобретении авиационных и железнодорожных билетов и аналогичную компенсацию за топливо в случае использования личного автомобиля для поездок на семейный отдых. Речь идет, в частности, о тех семьях, в которых матери присвоено высокое звание «Мать-героиня», а также о родителях (усыновителях), награжденных орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», — сказано в документах Кометата.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить сумму выплаты для многодетных семей, направленную на помощь в погашении ипотечного кредита. Отмечается, что таким семьям могут выделить до 450 тысяч рублей, однако закон действует в течение шести лет и ни разу не менялся в части размера выплаты.

Русская линия