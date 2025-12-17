9 декабря 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором подвергло критике законодательные изменения, создающие правовые основания для запрета Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в отчёте OHCHR, передаёт СПЖ.

В документе подчёркивается, что использование аргумента «национальной безопасности» для ограничения свободы вероисповедания противоречит международным стандартам. В ООН напомнили, что ни Международный пакт о гражданских и политических правах, ни Европейская конвенция по правам человека не предусматривают «национальную безопасность» как допустимое основание для подобных ограничений.

«Каноническая или историческая связь с иностранным религиозным центром сама по себе не может служить основанием для запрета религиозной организации. Меры, затрагивающие свободу религии, должны быть строго индивидуализированными, основанными на доказательствах и соответствовать принципу пропорциональности», — говорится в докладе ООН.

Отдельный раздел доклада посвящён положению УПЦ. В нём говорится, что 8 июля 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ и потребовала в течение 30 дней разорвать эти связи. После отказа выполнить требование ведомство обратилось в суд с иском о ликвидации Киевской митрополии УПЦ и изъятии её имущества. По состоянию на 30 ноября 2025 года дело остаётся на рассмотрении.

В докладе также отмечается, что на Украине продолжаются обыски, следственные действия и допросы в религиозных учреждениях, а местные власти в ряде случаев ограничивали или прекращали деятельность религиозных общин, включая отказ в продлении договоров аренды культовых зданий. Кроме того, в ООН зафиксировано два инцидента насилия между православными общинами из-за контроля над культовыми зданиями — 17 июня в городе Черновцы и 6 августа в Житомирской области. В одном из случаев священнослужитель УПЦ получил травмы и был госпитализирован.

Русская линия