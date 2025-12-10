Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Виктор (Коцаба), который после 2022 года стал выступать за автокефалию и полное отделение Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви, на канале «ДНК» прокомментировал вопрос статуса УПЦ, заявив, что его позиция полностью совпадает с решениями Собора УПЦ в Феофании, сообщает СПЖ.

«Я так считаю, как считает Собор Украинской Православной Церкви. Я так воспитан за время моего обучения в духовной семинарии, в духовной академии, что соборное решение Церкви — это есть решение, которое должны принимать все, кто в Церкви», — заявил владыка Виктор.

Архиерей отметил, что каждый человек может иметь собственную точку зрения, однако она не должна противопоставляться соборному голосу Церкви. «Да, мы можем иметь какие-то другие точки зрения, но если есть соборное решение Церкви, то я не осмелюсь ставить свою точку зрения публично выше соборного решения Церкви. Лично я. Возможно, кто-то осмелится — я нет», — подчеркнул владыка Виктор.

Владыка Виктор назвал себя «смиренным послушником» Предстоятеля, Синода и Собора УПЦ и заявил о принятии той позиции, которая утверждена на общецерковном уровне. В качестве ориентира он указал на решения Собора в Феофании и слова Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, произнесенные в третью годовщину этого Собора.

«Да, я могу иметь какие-то свои предпочтения, свою точку зрения, но я её не ставлю выше соборного разума Церкви. Я принимаю так, как сказала Церковь. Это моя позиция», — заключил владыка Виктор.

Что ж, вряд ли здесь можно с чем-то спорить — соборный разум Церкви движим Духом Святым, об этом знает каждый верующий, не то что архиерей. А потому всё сказанное владыкой справедливо. Правда, митрополит Виктор забывает в данном случае лишь одну очень важную деталь — как бы кому не хотелось, но Украинская Православная Церковь является самоуправляемой частью Русской Православной Церковью и именно Собор Русской Церкви правомочен решать вопрос об автокефалии или полном упразднении даже самой автономии УПЦ.

Отрадно, что среди украинских архиереев, выступающих с откровенно автокефалистских позиций, присутствует церковное понимание, что «соборное решение Церкви — это есть решение, которое должны принимать все, кто в Церкви». Хотелось бы верить, что когда после окончания военных действий на Украине, такой Собор соберётся в Москве, владыка Виктор не забудет свои слова, ибо «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37).

Русская линия