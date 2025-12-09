Владимир Путин: Чествуя Георгиевских кавалеров и Героев России мы продолжаем традиции, заложенные ещё Екатериной Великой, и тем самым утверждаем и подчёркиваем неразрывность тысячелетней истории России

9 декабря 2025 года, в День Георгиевский кавалеров и Героев Отечества, Московском Кремле состоялось торжественная церемония награждения российских военнослужащих и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества, сообщает официальный сайт Президента РФ.

С этим знаменательным днём собравшихся поздравил Верховный главнокомандующий Российской армии, президент России Владимир Путин, который отметил, что «здесь, в Георгиевском зале Кремля, продолжая традиции, заложенные ещё Екатериной Великой, преклоняясь перед всеми поколениями героев, мы утверждаем и подчёркиваем неразрывность тысячелетней истории нашей страны».

«Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижения и победы предков. В разные исторические эпохи они отстаивали суверенитет государства и свободу нашего народа, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу, делали всё, чтобы страна была сильной, могла идти только вперёд, открывать новые горизонты развития и уверенно смотреть в будущее, — сказал Владимир Путин.

Мы чтим всех, кто за свои заслуги был удостоен званий Героев России, Героев Советского Союза, стал кавалером ордена Святого Георгия или ордена Славы.

Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покорители космоса, лётчики, полярники, врачи и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, — всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины. Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы.

Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой.

По личному общению знаю: на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше, ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков. Сегодня награды будут вручены военнослужащим, удостоенным звания Героя России.

Они проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу.

Одна награда будет вручена посмертно — семье сержанта Никиты Ивановича Афанасьева. Слава и вечная память всем нашим павшим боевым товарищам.

Уважаемые друзья!

За каждым героическим поступком — прочная ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам.

Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижений страны — неотъемлемая часть профессии. И сегодня буду рад вручить награды лётчикам-испытателям, посвятившим себя освоению новых видов военной и гражданской авиатехники.

Служение людям, Родине, её настоящему и будущему всегда придаёт особый смысл нашим делам и поступкам. Мы видим это и в труде инженеров и учёных, создающих прорывные решения для обеспечения безопасности государства, в той самоотдаче, с которой работают коллективы оборонно-промышленного комплекса, сотрудники многих других сфер, которые своим каждодневным трудом вносят вклад в укрепление России, в её благополучие и процветание.

Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание своей ответственности перед страной, сопричастности её судьбе, искренняя любовь к Родине. В этой любви, в этой исторической правоте и заключается наша сила и наши победы.

С праздником вас, с Днём Героев Отечества!"

Затем состоялось торжественная церемония награждения.

Звание Героя России получили:

АФАНАСЬЕВ Никита Иванович (для передачи матери АФАНАСЬЕВОЙ Татьяне Максутовне и вдове БОРОДИНОЙ Марине Александровне) — сержант Министерства обороны Российской Федерации (посмертно)

БУХАНОВСКИЙ Денис Николаевич — полковник Министерства обороны Российской Федерации

ЕНДОВИЦКИЙ Павел Иванович — подполковник Министерства обороны Российской Федерации

ИВАНАЕВ Андрей Сергеевич — генерал-полковник Министерства обороны Российской Федерации

КОНДРАТОВ Виталий Александрович — сержант Министерства обороны Российской Федерации

КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич — генерал-полковник Министерства обороны Российской Федерации

МАЙДАНКИН Александр Юрьевич — генерал-майор Министерства обороны Российской Федерации

МИНАШКИН Виктор Алексеевич — шеф-пилот — лётчик-испытатель 1 класса филиала «Жуковская лётно-испытательная и доводочная база» АО «Туполев»

ОЛЕЙНИКОВ Даниил Романович — прапорщик Министерства обороны Российской Федерации

САВВИН Евгений Сергеевич — майор Министерства обороны Российской Федерации

ТАМБОВЦЕВ Михаил Геннадьевич — младший сержант Министерства обороны Российской Федерации

ТЕРЗИЯН Сергей Мигранович — капитан Министерства обороны Российской Федерации

ЧИКУНОВ Леонид Викторович — командир лётного отряда, лётчик-испытатель филиала «Региональные самолёты» ПАО «Яковлев»

ШИШОВ Андрей Анатольевич — заместитель начальника лётно-испытательного центра — начальник лётной службы, лётчик-испытатель ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

