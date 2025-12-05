4 декабря 2025 года власти Киева переименовали улицу Лаврскую в честь клятвопреступника и предателя Ивана Мазепы. В новости, посвященной переименованию, администрация Киева указала, что Лаврская улица «была связана со страной-агрессором, и переименование произошло в рамках дерусификации», сообщает СПЖ.

«Дерусификация — это не о замене табличек, а о возвращении себе голоса и памяти. Россия десятилетиями навязывала чужие названия, чтобы размыть нашу идентичность. Мы снимаем колониальное влияние, лишаем агрессора символического присутствия в столице и утверждаем наше украинское пространство свободы», — заявляют украинские чиновники.

По их словам, такие действия — это «часть нашего сопротивления» России. «Благодарю киевлян, экспертов и всех общин, которые поддержали эти решения. Вместе мы формируем городское пространство, которое говорит украинскими смыслами и работает на нашу Победу», — прокомментировала решение глава комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

Улица Лаврская была одной из самых коротких в Киеве, её протяженность составляет около 2 км. На ней находится Киево-Печерская лавра, в честь которой улица и получила свое название в 2010 году. При этом, улица Мазепы существовала и раньше. Теперь её просто продлили за счёт переименования Лаврской. Сама улица Мазепы возникла в 2007 году. В советский период она носила название Январского восстания, а до революции 1917 года была Никольской.

