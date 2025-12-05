Сегодня мы чтим память святого Великого князя Михаила Ярославича Тверского. Он родился в 1272 г. и был сыном князя Ярослава III Ярославича (родного брата св. блгв. Князя Александра Невского). Наименование «Тверской» князь получил за то, что первым утвердил независимость Тверского княжения. По кончине Великого князя Андрея Александровича Тверского (1304 г.) Михаил должен был вступить на Великокняжеский престол, но племянник его, Георгий (Юрий) Данилович Московский, оспаривал у него это право. Эта тяжба затянулась на долгие годы, усугубляясь непримиримостью и властолюбием Георгия и его родственными отношениями с татарами, (он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека). В очередной раз объявив себя великим князем, Георгий выступил против Михаила, тот же разбил его войско и взял в плен Георгия и Кончаку, но по милосердию своему даровал им свободу.

К несчастью, Кончака скоропостижно умерла, и Георгий с татарским полководцем Кавгадыем оклеветали Михаила перед ханом Узбеком. На берегу реки Нерли Михаил расстался с матерью, исповедался духовнику в грехах и направился в орду, идя почти на верную гибель. Он понимал, что таким образом полагает душу свою за близких и за весь свой народ.

Хан велел судить князя Михаила — его отдали под стражу, велели оковать цепями, наложили на шею тяжелую колодку. Михаил с удивительной твердостью терпел уничижение и муку. Еще на пути из Владимира он несколько раз приобщался Святых Тайн, как бы готовясь к мученической смерти; теперь, видя неминуемую гибель, он проводил ночи в молитве и чтении псалмов. Отрок княжеский держал перед ним книгу и перевертывал листы, ибо руки Михаила были связаны. Отказывался Великий князь и от предложений бежать из плена, отвечая на такие советы словами: «Во всю жизнь не бегал я от врагов, и если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня да будет».

В скором времени в шатер, где томился Великий князь ворвались злодеи, которые повергли молившегося Михаила на землю и принялись его избивать. Затем один из них поразил его ножом и вырезал сердце. Тело Михаила лежало нагое, пока толпа грабила имущество Святого князя. Оклеветавший Михаила Георгий после надругательств над телом мученика по мольбам супруги Великого князя Анны дозволил перенести его тело в Тверь. Тверитяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги. Сняв крышку гроба, народ с несказанной радостью увидел целость мощей, не поврежденных дальним путем. Погребение было совершено 6 сентября 1320 г. в Преображенском монастыре. А в 1655 г. святые мощи благоверного князя обретены нетленными.

Святой князь часто оказывал благодатную помощь Русской земле. В 1606 году поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, как из города выезжал дивный всадник на белом коне с мечом в руках и обращал их в бегство. Увидев икону святого благоверного Михаила, они клятвенно заверили Тверского архиепископа Феоктиста, что явившийся всадник — святой Михаил.

Сегодня Святая Церковь чтит память участника монархического движения, члена Русского Собрания епископа Могилевского сщмч. Иоасафа (князя Жевахова), принявшего мученическую кончину в 1937 г. Он родился 24 декабря 1874 г. в родовом имении в Полтавской губернии, в миру звался Владимиром Давидовичем. Его брат-близнец Николай стал впоследствии видным государственным деятелем, последним товарищем обер-прокурора Св. Синода Российской Империи. Будущий святитель получил образование на юридическом факультете Киевского университета Св. Владимира, который закончил в 1899 г. Его карьера была не столь успешной — он служил в Киеве, сначала в Судебной палате, затем в губернском правлении, его последняя должность — чиновник особых поручений при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе.

Вместе с тем князь Жевахов имел репутацию человека искренне верующего и благочестивого. В октябре 1911 г. на средства князя Жевахова и под его руководством были начаты раскопки древних иноческих пещер в киевском районе Зверинец, и вскоре благодаря его стараниям древний пещерный монастырь во имя Св. Архистратига Михаила стал излюбленным местом паломничества. 1 декабря 1913 г. была освящена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, Жевахов стал старостой церкви. Открытие пещер и строительство церкви стали знаменательными событиями для того времени, особенного после того как Император Николай Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна пожертвовали для церкви иконы и напрестольный крест. Высочайшие дары были крестным ходом перенесены из Киево-Печерской Лавры в надпещерную церковь. Кроме того, князь Жевахов был почитателем Свт. Иоасафа Белгородского (еще до его канонизации), которому приходился дальним родственником, в 1910 г. он был назначен членом комиссии по устройству раки для Честных Мощей свт. Иоасафа (затем принял постриг в память почитаемого им Святителя с именем Иоасаф). Князь Жевахов принимал деятельное участие и в патриотическом движении — был членом Русского Собрания. Его другом был знаменитый духовный писатель С.А.Нилус, который после революции некоторое время скрывался в имении Жеваховых.

До 1917 г. князь Жевахов состоял на государственной службе. Все время революции и гражданской войны жил в Киеве, в самое страшное время чекистских злодеяний скрывался с братом в скиту. В страшные годы гонений владыка Иоасаф подолгу жил в Белгороде, городе так почитавшегося им Святителя и Чудотворца Белгородского Иоасафа. В 1924 г. он был впервые арестован и 7 месяцев провел в киевской тюрьме. 26 декабря 1924 г. в основанном им Зверинецком скиту был пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. 6 июля 1926 г. в Нижнем Новгороде хиротонисан во епископа Дмитриевского, викария Курской епархии. Вскоре был арестован и с августа 1926 по конец 1929 гг. отбывал срок в заключении на Соловках, после чего 3 года провел в ссылке в Нарымском округе. Поддерживал курс митрополита Сергия (Страгородского). После возвращения из ссылки был назначен сначала епископом Пятигорским, затем — Чебоксарским, а в 1934 г. — епископом Могилевским (временно управлял Минской епархией). В октябре 1936 г. он был арестован и выслан в Новгородскую область для проведения следствия, однако в следующем году его освободили, и он вернулся в Белгород. В 1937 г. владыка был арестован в последний раз и обвинен в «руководстве контрреволюционной фашистской организацией церковников». 4 декабря 1937 г. осужден тройкой УНКВД по Курской области и на следующий день расстрелян.

Сегодня также день памяти выдающегося русского полководца дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, который скончался в 1977 году.

Он родился 18 сентября 1895 г. в с. Новая Гольчиха Кинешеманского уезда Костромской губернии в семье священника. Образование получил в Костромской духовной семинарии, а затем в Алексеевском военном училище (1915). Прошел Первую мировую войну в звании штабс-капитана, командовал ротой и батальоном. С 1918 г. служил в Красной армии, участвовал в боях с поляками в 1920 г. В годы Великой Отечественной войны был начальником Генштаба (1942), координировал действия фронтов в ходе крупных операций (1942−1944). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В 1945 г. Василевский был назначен командующим 3-м Белорусским фронтом, а затем главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме японской Квантунской армии. После войны служил начальником Генштаба, военным министром (1949−1953) и 1-м заместителем министра обороны СССР.

