В Сретенский монастырь Москвы будет принесён ковчег с частичкой мощей святителя Луки Крымского

9 декабря 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Москвы будет принесен ковчег с частицей мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского. Мощи пробудут в монастыре с 9 по 20 декабря, сообщает Православие.Ru.

Доступ к мощам будет открыт с 9 по 20 декабря с 8:00 до 20:00. В течение дня между богослужениями перед мощами будут совершаться молебны с акафистом:

— в будни в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00;

— в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых XX века, выдающийся хирург, чьи научные труды до сих пор не потеряли своего значения. Все военные годы он самоотверженно возвращал к жизни раненых бойцов.

Это была личность удивительного масштаба, в которой сочетались талант врача, пытливый ум ученого и глубокая вера в Бога. Его жизнь — пример самоотверженного служения людям, несмотря на гонения и лишения. Научные труды и духовное наследие святителя Луки продолжают вдохновлять людей по сей день.

После канонизации святителя, с марта 1996 года, его мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя и к ним, помещенным в серебряную раку, притекают тысячи верующих, ищущих духовного утешения и исцеления.

Верующие обращаются к святителю Луке с молитвами об исцелении от болезней, о благополучном исходе предстоящих операций, об укреплении сил в трудных жизненных ситуациях, о семейном благополучии.

Русская линия