Черкасская епархия Украинской Православной Церкви поблагодарила верующих за их молитвы о здравии владыки…

4 декабря 2025 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Телеграм-канал Черкасской епархии «Черкасский Благовестник» сообщил верующим, что митрополит Черкасский Феодосий, экстренно госпитализированный на днях с подозрением на серьёзное отравление неизвестным веществом, пошёл на поправку.

«Дорогие братья и сестры! Сердечно благодарим всех вас за ваши горячие молитвы о здоровье митрополита Феодосия! Сегодня, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, после Причастия святых Христовых Таин, состояние владыки начало улучшаться», — говорится в сообщении.

Представители Украинской Православной Церкви уточнили, что «все эти дни врачами проводилась интенсивная терапия детоксикации организма и поддержания печени, а также широкий спектр диагностических исследований».

«Верим, что по ходатайству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии и молитвами многих православных христиан из разных уголков мира Господь поднимет нашего владыку из одра болезни целым и невредимым для служения Своей Церкви и народу Божию», — отметили в Черкасской епархии.

Русская линия