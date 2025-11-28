Иерусалимский Патриарх Феофил и Антиохийский Патриарх Иоанн X отказались от приглашения Константинопольского Патриарха Варфоломея и не примут участие в экуменических торжествах с участием папы Римского Льва в Турции по случаю 1700-летия Первого Вселенского Собора, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на профанарский ресурс «Свет Фанара».

Таким образом, одна из главных задач Фанара на встречу в турецком Изнике (бывшая Никея) — продемонстрировать папе Римскому свой «авторитет» и верховенство во всём мировом Православии с целью возможного подписания православно-католической унии, так и не будет выполнена. Заключать же союз только с Фанаром Риму, конечно, будет небезынтиресно, но не столь значимо, чтобы идти хоть на какие-то серьёзные уступки.

В связи с этим Телеграм-канал Центра «Хризма» обращает внимание на публикацию священника Архиепископии Константинопольского Патриархата в США отца Николая Казаряна, который несколькими днями ранее указал:

«Впервые в истории представители пяти древних патриарших кафедр — Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима — соберутся вместе в Никее, чтобы отметить 1700-летие собора. Их присутствие будет не просто церемонией: это живая икона изначального единства Церкви, образ общения, которое существовало и может быть однажды восстановлено».

Стоит ли удивляться, что теперь, после отказа глав Иерусалимского и Антиохийского Патриархатов ехать в Турцию, фанариоты «спустят всех собак» на Патриархов Феофила и Иоанна, а также и на Патриарха Кирилла. Тем не менее, это лишь ещё раз продемонстрирует, что Фанар, взявший курс на грубое вмешательство в дела других Поместных Православных Церквей, оказался практически в одиночестве.

Русская линия