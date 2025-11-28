Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Англии Валерий Залужный заявил, что у него есть способность слышать, что говорят души умерших от Голодомора…

23 ноября 2025 года бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный, которого многие пророчат в будущие президенты Украины вместо Зеленского, обратился с амвона Преображенского храма УАПЦ (Константинопольский Патриархат) в Лондоне с религиозной речью, посвященной годовщине Голодомора, сообщает СПЖ.

По словам Залужного, у него есть способность слышать, что говорят души умерших от Голодомора, и он может ретранслировать их слова. «Я слышу, что они говорят: что они были замучены из-за того, что были лишены возможности бороться, из-за того, что устали, из-за того, что поверили друзьям и, главное, поверили врагам», — рассказал посол.

Также, продолжил Залужный, души умерших рассказали ему, что «миллионы украинских сердец были разбросаны по всему миру, а те, кто выжил, были поглощены врагом в другую войну». «А еще они говорят, что тех, кто выжил в той страшной войне, враг заставил забыть свой язык, свою культуру, своего Бога и свою Церковь», — передал Залужный слова умерших.

Бывший главком ВСУ призвал не сдаваться, а «жить для того, чтобы бороться», потому что «такова, видимо, наша судьба». «Ведь только в борьбе мы, украинцы, можем выбороть себе жизнь», — подчеркнул он.

Залужный выразил уверенность, что жертвы Голодомора «как и Иисус, умерли, вероятно, для того, чтобы жили мы и помнили». Он призвал, чтобы память об умерших «никогда не позволила нам забыть о том, что будет после того, как поверишь своему врагу».

Увы, других лидеров у нынешней Украины пока нет. Залужный, судя по его словам, ничем не отличается от Зеленского, который всеми силами пытается продлить войну с Россией как можно дольше.

