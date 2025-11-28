Установление Рождественского (Филиппова) поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при Константинопольском Патриархе Луке и византийском Императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Антиохийский Патриарх Вальсамон писал, что «поелику сомневались некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичнаго и Рождественскаго, то сам Святейший Патриарх сказал, что, хотя дни этих постов не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься от 15 дня ноября».

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.

В отличие от Великого поста, Рождественский пост — нестрогий. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, гласят, что в течение всего поста следует отказаться от пищи животного происхождения, а также от употребления рыбы по средам и пятницам.

Тем не менее, православный пост — это не только телесное воздержание, но и духовная борьба человека со своими страстями. Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла».

И было бы неплохо, если бы деятели нашей общественно-политической жизни тоже помнили эти слова, а власти понимали, что главным инструментом умиротворения разгорающихся политических страстей могут и должны быть не политические или административные ресурсы, а пост и воздержание.

Русская линия