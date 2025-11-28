С чем связано резкое ухудшение состояния здоровья владыки, не сообщается…

28 ноября 2025 года известный архипастырь Украинской Православной Церкви митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован в одну из больниц Черкасс, сообщает Телеграм-канал «Черкасский благовестник».

«Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий срочно госпитализирован в стационар в ургентном состоянии. Диагноз уточняется. Всех православных христиан просим молиться за владыку Феодосия и его выздоровление», — отмечается в сообщении.

Ургентное состояние — это состояние, которое представляет угрозу для жизни больного и требует проведения неотложных лечебных мер. Такие состояния могут быть как остро возникшими патологиями (отравление, асфиксия, травматический шок), так и осложнениями длительно протекающих хронических заболеваний (гипертонический криз, астматический статус, диабетическая кома и др.).

С чем связано резкое ухудшение состояния здоровья гонимого режимом Зеленского архипастыря, остаётся неизвестным. Ранее владыка Феодосий уже оказывался в больнице с проблемами сердца.

Русская линия