Преподобный Паисий (в миру Петр) родился 21 декабря 1722 года в городе Полтаве в семье Иоанна Величковского. Брат, отец, дед и прадед Петра были священниками. С раннего детства преподобный остался без отца и брата и воспитывался матерью Ириной. Грамоте отрок обучался по псалтири, а в 13 лет был отдан на учение в Киевскую духовную академию. Здесь под руководством иеросхимонаха Пахомия Петр воспитывал в себе монашеский склад характера.

17-ти лет вступил он в Любечский монастырь, перешел в скит Трейстены в Молдавии, оттуда — в скит Керкул, отличавшийся особенной строгостью монашеской жизни. Затем преподобный переселился на Афон, где основал особую монашескую общину — скит св. Илии. В 1758 г. в возрасте 36 лет был рукоположен в священный сан. В 1763 г. преподобный Паисий с 64 монахами переселился в Молдавию, в Валахию, по просьбе тамошнего господаря, для лучшего устройства в этой стране монашеской жизни и поставлен настоятелем монастыря Драгомирны.

Земля, на которой помещался Драгомирнский монастырь, после русско-турецкой войны (1774 г.) отошла к католической Австрии. Отец Паисий, не видя возможности мира духовного Восточной Церкви в новом государстве, решил уйти и увести за собой всю братию — 350 человек. Господарь Григорий Гика и митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах бедный Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда братия умножилась и преподобный Паисий стал просить о помощи в строительстве келлии, то ему было велено переселиться с братией в богатейший Нямецкий монастырь, что он и исполнил в 1779 г., оставив часть братии в Секуле.

Житие в Нямецком монастыре преподобный Паисий устроил по образу Драгомирны и Секула — общежитие, умная молитва, переписка и чтение святоотеческих книг, ежедневное (утром и вечером) исповедание помыслов духовникам. В 1790 г. преподобный Паисий был возведен в сан архимандрита, продолжая окормлять по-прежнему Секул и другие окрестные монастыри и скиты.

На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продолжая единую линию отцов Добротолюбия, преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорского. Преподобный Паисий приводил многочисленные доказательства и свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», которая есть и моление, и исповедание веры. «Умно-сердечная молитва — для преуспевающих, для средних — пение, то есть обычные церковные песнопения, для новоначальных — послушание и труд», — поучал старец.

В 1790 г. прп. Паисий принимает сан архимандрита от епископа Екатеринославского. Преставился преподобный 15 ноября 1794 г. и был погребен в соборном храме Вознесения в Немяцком монастыре, где он подвизался в последние годы своей жизни.

Его переводы с греческого на русский язык святоотеческих творений, долго бывшие единственными в русской литературе, читались повсюду. Так, им изданы: «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, преподобного Феодора Студита, преподобного Варсонофия, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника, «Восторгнутые класы» — сборник из творений святителя Иоанна Златоуста и многое другое. Преподобный Паисий является возродителем на Руси, после преподобного Сергия, школы старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила свои благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви.

Сегодня день памяти видного участника монархического движения, председателя Витебского отдела Союза Русского Народа митрополита Иваново-Вознесенского Павла (Гальковского), расстрелянного в 1937 г.

Он родился 9 января 1864 г., происходил из духовного сословия и в миру звался Павлом Михайловичем. Окончил духовную семинарию, в 1888 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. Возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Петровского монастыря, затем был настоятелем Покровского кафедрального собора в Витебске до 1918 г. Здесь принял активное участие в патриотическом движении, занимал пост председателя Витебского отдела СРН. Осенью 1909 г. был приглашен в Москву на монархический съезд, который организовал протоиерей Иоанн Восторгов, но приехать не смог и прислал приветственную телеграмму. В ноябре 1915 г. был среди участников Петроградского совещания.

После революции, подобно многим другим русским православным патриотам прошел исповеднический путь, закончившийся мученической кончиной. Был арестован впервые еще в 1918 г. и заключен в тюрьму г. Витебска, затем переведен в Москву в Бутырскую тюрьму. По освобождении из тюрьмы служил в 1919−21 гг. духовником на Афонском подворье. В июле 1921 г. хиротонисан во епископа Бузулукского, викария Самарской епархии. 15 сентября 1923 г. арестован по обвинению в «антисоветской деятельности» и заключен в Таганскую тюрьму, в 1924−27 гг. находился в ссылке в Средней Азии, затем в Казани. В 1927−29 гг. епископ Егорьевский, викарий Рязанской епархии, временно управлял Воронежской, затем Владимирской епархиями. С 31 октября 1929 г. епископ Иваново-Вознесенский, в 1930 г. возведен в сан архиепископа, в 1935 г. — митрополита. В 1933 г. подвергался очередным репрессиям со стороны советской власти. В январе 1936 г. арестован в последний раз, в следующем году расстрелян.

Русская линия