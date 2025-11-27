Глава Ватикана подтвердил признание Символа веры без Filioque, но и отказываться от этого древнего заблуждения католиков он не стал…

Папа Римский Лев в официальном послании, приуроченном к 1700-летию Первого Вселенского Собора, продемонстрировал, воистину, иезуитскую логику — он заявил, что Католическая церковь признает Никео-Цареградский Символ веры в его изначальной форме (без более поздней латинской вставки Filioque — «и от Сына»), но при этом ни словом не обмолвился о том, что католики окончательно отказываются от этого своего «нововведения».

По мнению папы Льва, само его заявление подчеркивает общую основу веры для всех христиан и является важным жестом в диалоге между Восточной и Западной Церквями. В реальности же — это просто слова, за которыми ничего не стоит, так как глава Ватикана и не думает отказываться от католических вероучительных заблуждений.

Папа отметил, что Никейский Собор дал миру основную формулу христианского исповедания, объединяющую всех последователей Христа. Он напомнил, что догмат о Святом Духе был окончательно сформулирован на Первом Константинопольском Соборе в 381 году, и привел оригинальный текст: «И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки», сообщает портал Raskolam.net.

Добавление Filioque, утверждающего, что Святой Дух исходит не только от Отца, но «и от Сына», было введено Католической церковью в последующие века и стало одним из ключевых догматических расхождений, приведших к Великому расколу 1054 года. Нынешнее лукавое признание папой Львом первоначальной формулировки Символа веры вряд ли что-то меняет в вопросе преодоления данных разногласий, поскольку ничто не говорит о том, что католики собираются отказываться от Filioque.

Русская линия