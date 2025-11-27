Император Юстиниан — один из величайших византийских императоров, кодификатор римского права, создатель православной государственной идеологии, строитель собора Св. Софии в Царьграде. Церковь чтит его именно за государственные добродетели, прославляя в чине «правоверного царя». Он родился в 482 или 483 г. в местечке Таурезия близ современного Скопье и был иллирийцем (по другим данным он был славянином и родился в селении Вердяня, близ нынешней Софии). Будущий великий Император родился в простой крестьянской семье, но воспитывался в Константинополе, куда его забрал дядя по матери император Юстин I, правивший в 518−527 гг. Полное его имя Петр Савватий (получил при крещении) Флавий (знак принадлежности к императорскому семейству) Юстиниан (в честь дяди). Постепенно Юстиниан восходил по служебной лестнице, поднялся до поста командующего столичным военным гарнизоном. Юстин, не имевший своих детей, усыновил его и сделал своим соправителем в последние месяцы царствования, поэтому 1 августа 527 г., когда Юстин умер, Юстиниан взошел на трон.

Он прославился своими успешными войнами с врагами Империи. Несмотря на то, что на востоке шла практически непрерывная война с извечным врагом — Персией, Юстиниану удалось восстановить на короткое время великую Римскую империю практически в прежних границах. В 533−534 гг. полководец Юстиниана Велисарий разгромил королевство вандалов, а к 548 г. Африка вновь стала провинцией Империи. К 555 г. другой полководец Нарсес окончательно разгромил Остготское королевство и полностью очистил Италию от готов, франков и алеманов, Италия стала провинцией Империи с центром в Равенне. Юстиниану покорилось также западное побережье Испании и южное побережье Галлии.

При Юстиниане было совершено и другое грандиозное дело — была произведена кодификация права. Под руководством выдающегося юриста Трибониана был издан знаменитый Corpus iuris civilis («Свод гражданского права»), состоящий из трех частей: 1) «Кодекс Юстиниана» (полностью издан в 534 г.), куда вошли все сохранявшие актуальность императорские постановления начиная с императора Адриана, который правил в начале 2 в.; 2) «Дигесты», подготовленная в 530−533 гг. компиляция взглядов лучших правоведов (в основном 2−3 вв.), эти тексты стали обязательными для всех судов; 3) «Институции», или «Основы», изданный в 533 г. учебник права для студентов. Уже после смерти Юстиниана были опубликованы «Новеллы», дополнение к «Кодексу», где содержатся 174 новых императорских постановления.

Но Церковь прославила Императора Юстиниана за великие заслуги перед Православием. Он ревностно стремился к распространению христианства и искоренению язычества, повелев, к примеру, закрыть языческие школы в Афинах, чтобы преподавание наук там вели иноки. При Юстиниане построен величественный собор Св. Софии в Константинополе. Созданный Константином Великим собор был сожжен во время восстания «Ника». Благочестивый Император Юстиниан создал новый храм, веками удивлявший всех величием и красотой. Юстиниан радел не только о распространении христианства, но и о чистоте Православной веры. Выступая против несториан, монофизитов и прочих еретиков, он составил песнь: «Единородный Сыне и Слове Божий..», которая поется на литургии перед малым входом. Его стараниями в 553 г. был созван V Вселенский собор для осуждения несторианских мыслей и для прекращения раздоров в Церкви. Юстиниан установил закон об обязательном праздновании Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородице.

Одним из важнейших деяний Императора Юстиниана стала разработка православной государственной идеологии. В Византийской империи еще при Равноапостольном Константине сила государства и духовная сила Церкви были объединены на принципе «симфонии властей». В преамбуле к 6-й Новелле Юстиниана этому было дано законодательное обоснование: «Величайшие дары Божии человеку, дарованные Вышним человеколюбием — священство и царство: одно служит вещам Божественным, другое управляет и заботится о вещах человеческих; и то, и другое происходит от одного и того же начала и благоукрашает человеческую жизнь. Если то (священство) будет во всем безупречно и причастно дерзновения к Богу, а это (царство) будет правильно упорядочивать врученное ему общество, то будет благая некая симфония».

Вместе с Императором Юстинианом Церковь почитает и его благочестивую супругу царицу Феодору, на которой он женился в 523 г. и которую беззаветно любил и почитал. Феодора помогала ему управлять государством, а во время восстания «Ника», проявив хладнокровие и выдержку, фактически спасла трон. Она умерла в 548 г., а Юстиниан в 565 г.

Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля, почетного члена Петербургской Академии наук генерал-адъютанта графа П.Д.Киселева, скончавшегося в 1872 году.

Павел Дмитриевич Киселев родился 8 января 1788 г. в Москве в старинной дворянской семье. Получив домашние образование, в 1806 — 1815 гг. служил в элитном Кавалергардском полку, в составе которого участвовал в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах Русской армии 1813 — 1814 гг. В годы войны Киселев обратил на себя внимание Императора Александра I, был пожалован им во флигель-адъютанты, сопровождал Государя на Венском конгрессе. С 1817 — генерал-майор.

Первоначально Киселев придерживался довольно либеральных взглядов, был сторонником «просвещенной монархии», разделял многие взгляды декабристов, осуждая при этом их стремления осуществить свои идеалы насильственными средствами. Позже сдвинулся вправо. Главным преобразованием, жизненно необходимым России, Киселев считал отмену крепостного права, о чем в 1816 г. предоставил Императору Александру I специальную записку. В 1829 — 1834 гг. Киселев служил в Молдавии и Валахии, в 1834 г. был назначен членом Государственного Совета, а в 1835 г. введен Императором Николаем I в состав Секретного комитета, созданного для обсуждения проекта крестьянской реформы. Государь называл Киселева своим «начальником штаба по крестьянской части». В 1837 — 1841 гг. Киселев подготовил реформу управления государственными крестьянами, именуемую «реформой Киселева» и ставшую самой крупной попыткой разрешения крестьянского вопроса во второй четверти XIX века. В 1837 г. за свои заслуги на поприще государственного служения был пожалован в графы. С 1856 г. — посол России в Париже, с 1862 г., в отставке. Граф Киселев по праву считался одним из самых выдающихся сановником царствования Императора Николая I.

Сегодня день памяти председателя 5-го Всероссийского монархического съезда архиепископа Екатеринославского Владимира (Соколовского-Автономова), скончавшегося в 1931 г.

Архиепископ Владимир (Соколовский-Автономов) родился 31 декабря 1852 г. в Полтавской губернии в семье священника и в миру звался Василием Григорьевичем. Образование получил в Казанской духовной академии, которую окончил в 1878 г., в том же году принял постриг и рукоположен во иеромонаха. В январе 1879 г. назначен членом Японской духовной миссии, с 1886 г. преподаватель Холмской духовной семинарии. В декабре 1887 г. хиротонисан во епископа Алеутского и Аляскинского. В декабре 1896 г. назначен епископом Оренбургским и Уральским, а в ноябре 1903 г. — епископом Екатеринбургским и Ирбитским. В марте 1910 г. по состоянию здоровья уволен на покой и назначен настоятелем Спасо-Андрониевого монастыря в Москве. Митрополитом Владимиром (Богоявленским) был делегирован на 5-й Всероссийский монархический съезд, который проходил в мае 1912 г. в Петрограде. Его приветственное слово было восторженно встречено делегатами, а сам он единодушно избран почетным председателем съезда.

После революции в 1921 г. Святейшим Патриархом Тихоном возведен в сан архиепископа и назначен на Екатеринославскую кафедру, но назначения не принял. С января по июнь 1926 г. пребывал в григорианском расколе. Скончался в Москве в страшной нищете и совершенно одинокий.

