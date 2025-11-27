Объявлены имена победителей премии памяти митрополита Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук за 2025 год

27 ноября 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук за 2025 год, сообщает Патриархия.Ru.

Созданная в 1867 году по завещанию митрополита Макария (Булгакова; 1816−1882) с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий», Макариевская премия остается одной из самых известных премий России. Как и до 1917 года, сегодня она вручается не только богословам, но и ученым других специальностей за выдающиеся достижения в различных областях знаний и фундаментальных наук, за лучшие научные исследования в области российской истории и истории Русской Православной Церкви.

В 2025 году на конкурс поступило 55 научных работ из 21 субъекта Российской Федерации. Лауреатами Макариевской премии стали 22 ученых.

По традиции церемония состоялась в конференц-зале президиума Российской академии наук в Москве.

У главного подъезда здания президиума РАН Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали президент Российской академии наук академик Геннадий Красников и председатель Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

В кабинете президента РАН состоялось краткое совещание соучредителей и представителей соучредителей Макариевского фонда, в котором приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент РАН академик Геннадий Красников, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Александр Горбенко и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

В дистанционном формате по видеосвязи в мероприятии приняли участие студенты Кубанского государственного университета и Ташкентской духовной семинарии.

Перед началом церемонии собравшимся был продемонстрирован видеоролик об истории Макарьевских премий и Фонда.

Председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к собравшимся с приветственным словом.

Затем участников торжественного акта приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который, в частности, отметил важность гуманитарных наук, ведь «именно гуманитарное знание сохраняет и передает те ценности, которыми живет общество и которые формируют его духовно-нравственный облик». «Это обстоятельство накладывает особую ответственность на исследователей-гуманитариев», — отметил Его Святейшество.

Также к участникам церемонии обратился президент РАН академик Геннадий Красников.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы В. Сучков огласил приветствие мэра Москвы С. Собянина.

Отчетный доклад о работе Экспертного совета представил и.о. председателя Экспертного совета по премиям в номинациях по гуманитарным наукам, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН доктор исторических наук член-корреспондент РАН Л. Беляев.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил награды — диплом и медаль митрополита Макария — лауреатам Макариевских премий в области гуманитарных наук за 2025 год.

Лауреаты Макариевских премий в области гуманитарных наук за 2025 год:

Номинация I «История Православной Церкви»

— первая премия — Шамина Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, за труд «Коломенская епархия на рубеже XVII-XVIII столетий: по материалам переписных книг 1701−1702 гг.»;

— вторая премия — священник Сергий Иванов, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за труд «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году»;

— третья премия — Нуйкина Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, за труд «Архивно-следственные дела по обвинению духовенства Русской Православной Церкви (1917−1930 гг.): источниковедческое исследование»;

— третья премия — Винюкова Надежда Валерьевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры СГН-1 (История) факультета социальных и гуманитарных наук Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета), за труд «Апология чистого христианства: Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя»;

— третья премия — Сартаков Алексей Владимирович, кандидат богословия, проректор по учебной работе, доцент кафедры библейско-богословских дисциплин Вологодской духовной семинарии Вологодской епархии Русской Православной Церкви, за труд «Жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора Н.Ф. Красносельцева (1845−1898)»;

Номинация II «История России и русского зарубежья»

— первая премия — Ганин Андрей Владиславович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, за труд «Кадры Генерального штаба в период Гражданской войны в России 1917−1922 гг.»;

— вторая премия — Иванов Андрей Александрович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета, за труд «Правые партии Российской империи»;

— вторая премия — Сергеев Антон Вадимович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой «Промышленная безопасность» ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», за труд «Княжеские фамилии в Московском государстве второй трети XVI — начала XVII века»;

— третья премия — Аваков Петр Ашотович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории истории и этнографии Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН, за труд «„Азовский проект“ Петра I: Северо-Восточное Приазовье во внешней и внутренней политике России конца XVII — начала XVIII века»;

— молодежная премия — Кирпичников Иван Алексеевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, за труд «Рязанская элита в Московском государстве. История интеграции»;

— молодежная премия — Князев Марк Андреевич, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, учитель истории МБОУ «Гимназия № 136» г. Нижний Новгород, за труд «Дворцовые коменданты Николая II: дела и дни руководителей императорской охраны на рубеже XIX—XX вв.»;

Номинация III «История Москвы и историческое краеведение»

— первая премия — Пигин Александр Валерьевич, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, за труд «Сказания XVII—XVIII вв.еков Каргопольской земли. Святые и святыни Челмогорской, Хергозерской, Кенской и Лебяжьей обителей»;

— вторая премия — Дудина Татьяна Александровна, заведующая отделом архитектурно-графических фондов XVIII—XIX вв.еков Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, за труд «Церковь Михаила Архангела (серия „Архитектурные памятники Архангельского“)»;

— третья премия — Полещук Константин Константинович, кандидат исторических наук, директор библиотеки Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, за труд «Московский городской голова Николай Александрович Алексеев»;

— третья премия — Беспалёнок Елена Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Смоленского государственного университета, за труд «Праздных не имеется: купечество города Вязьмы в XVII—XVIII вв.еках»;

— молодежная премия — Русанов Александр Валерьевич, кандидат географических наук, инженер 1-й категории научно-исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, за труд «Подмосковные дачи: население, земля, хозяйство (XIX-XXI вв.)»;

Номинация IV «История православных стран и народов»

— первая премия — Карпов Сергей Павлович, академик РАН, доктор исторических наук, профессор, президент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, за труд «Введение в историю наградных систем мира»;

— третья премия — священник Александр Мазырин, доктор теологии, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за труд «Православный Восток и советский обновленческий раскол»;

— третья премия — священник Андрей Гупало, бакалавр философии, преподаватель Центра подготовки приходских специалистов, клирик Одигитриевского женского монастыря г. Челябинска Челябинской митрополии Русской Православной Церкви, за труд «Нагайбакская миссия в XIX — нач. ХХ вв.»;

Номинация V «Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций»

— премия — Шмонин Дмитрий Викторович, доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, за труд «Тайна ответа. Введение в рациональную теологию»;

Номинация VI «За достижения в популяризации научно-исторических знаний и за вклад в достоверное изложение истории»

премия не присуждена;

Номинация VII «История христианской археологии и искусства»

— премия — Этингоф Ольга Евгеньевна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела зарубежного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, за труд «Контакты домонгольской Руси с художественными центрами Византийского мира (конец XI — начало XIII века)»;

— премия — Демидова Мария Александровна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора классического искусства Запада Государственного института искусствознания, за труд «Скрытые смыслы. Становление символических систем Ренессанса и западноевропейское изобразительное искусство XV—XVII вв.еков».

За поддержку деятельности Макариевского фонда и помощь храму Святой Троицы, Патриаршему подворью в Конькове г. Москвы генеральный директор ООО «ПрофСервисГрупп» А. Ульянов был удостоен благословенной Патриаршей грамоты.

От лица награжденных выступил лауреат первой премии Макариевского фонда академик РАН президент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С. Карпов.

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к собравшимся с заключительным словом.

Далее состоялось общее фотографирование лауреатов Макарьевской премии. В завершение торжественной церемонии состоялся концерт.

