24 ноября 2025 гола Германская епархия Русской Православной Церкви Заграницей опубликовала официальное заявление, в котором ответила на клевету в адрес РПЦЗ со стороны архонтов Константинопольского Патриархата и некоторых сенаторов США. Ниже мы приводим перевод данного обращения:

«21 ноября 2025 года Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), митрополит Николай, в составе делегации Православных Церквей в США встретился с представителями правительства США. Благожелательный обмен мнениями о мире и свободе вероисповедания на Украине прошел в атмосфере открытости и взаимопонимания. К сожалению, эта встреча совпала по времени с публикацией статьи, в которой без каких-либо доказательств ставился под сомнение факт независимости нескольких Православных Церквей в Америке от политического влияния из-за рубежа.

В преддверии этой встречи в социальных сетях выступил представитель Вселенского Патриархата в Северной Америке «Архонт Гранд Актуариос» Энтони Дж. Лимберакис М.Д., с целью скрыть истинную ситуацию на Украине. Факты им переворачиваются с ног на голову, а жертвы объявляются преступниками. Эта новая попытка продвигать лоббистские интересы Патриархата в США удивляет лишь степенью отрицания реальности.

Как некая «отколовшаяся группа, рука Московского Патриархата» — «splinter group, an arm of the Moscow Patriarchate», причем «targeting and killing», представлена здесь каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) митрополита Онуфрия, которая на деле по численности — самая большая в стране, и с ее тысячелетней историей является бесспорно более легитимной организацией, чем националистическая «Православная церковь в Украине» (ПЦУ), созданная в 2018 году по настоянию тогдашнего президента Украины Порошенко. Достоверно известно, что на глазах мировой общественности, милитаристско-националистические группы с помощью официальных органов и с применением насилия систематически отбирают у УПЦ храмы (уже известно более 1000 случаев), а ее верующих преследуют, терроризируют и подвергают клевете, даже ее священнослужителей принудительно призывают в армию и отправляют на фронт. Президент Зеленский уже утвердил запрет УПЦ.

Высокопоставленный господин Лимберакис ссылается на патриарха Варфоломея, но ведь и тот просил Украину прекратить насилие. Однако Архонт хочет ввести в заблуждение американских сторонников Украины: на самом деле террор практикуется со стороны националистически ослепленных идеологов, раскольников, не имеющих действительного рукоположения (то есть неканоничных). Он направлен при поддержке государства против ни в чем не повинных христиан, с нарушением международных норм. Такова ситуация, которая неоднократно вызывала обеспокоенность со стороны ООН (последний пресс-релиз от 01.10.2025). Но Лимберакису это безразлично, равно как и то, что в этом ноябре Польская Православная Церковь, а также Православная Церковь Чешских земель и Словакии протестовали против того, что пропагандируемая Лимберакисом «каноническая церковь» совершенно незаконно вторгается на их канонические территории, хотя сам Томос Вселенского Патриархата ей прямо запрещает деятельность за рубежом.

Преследователь гримируется под преследуемого. Церковные и духовные реалии безнадежно политизируются. Это старая клеветническая политика, те же методы, знакомые нам по советским временам, когда клеветали на Русскую Зарубежную Церковь, которая с 1920 года шла своим путем во всем мире, особенно в Европе и США, не подлаживаясь под государственные власти. Подобные провокации не должны никого обманывать. Лучше ориентироваться на факты, юридически подтверждённые адвокатом Робертом Амстердамом (Нью-Йорк).

Ложь разоблачает саму себя. Своим выступлением г-н А. Лимберакис лишь дискредитирует Вселенский Патриархат.

Мы сожалеем о радикализации и ожесточении Вселенского Патриархата, возникших вследствие его исторической ошибки создания ПЦУ. Подавляющее большинство Поместных Православных Церквей, их представители по всему миру осудили фатальное вмешательство патриарха Варфоломея в церковную жизнь Украины, и несмотря на мощное политическое давление отказываются признавать ПЦУ.

Мы молимся о мире на Украине и о прекращении политического гонения на Украинскую Православную Церковь.

Мюнхен, 21 ноября 2025 г."

Русская линия