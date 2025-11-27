В Перми прошли обучающие семинары по организации трезвенного служения на приходах, и состоялось открытие епархиального Общества трезвости имени священномученика Алексия (Будрина)…

17 — 18 ноября 2025 года в Перми по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия впервые прошли обучающие семинары епархиального уровня по организации трезвенного служения на приходах, провёл которые ответственный за организацию трезвенной работы на приходах Москвы, председатель Первого Московского общества трезвости, основатель «Школы трезвости», автор курсов избавления от различных зависимостей диакон Иоанн Клименко, сообщает Диакония.Ru.

В семинарах приняли участие руководители епархиальных отделов, благочинные, настоятели приходов, их помощники по социальной работе, катехизаторы, сестры милосердия, ответственные по работе с молодежью на приходах, заместители директоров по воспитательной работе школ Перми.

В первый день обучающие семинары прошли в Пермской духовной семинарии и Доме учителя. Отец Иоанн Клименко рассказал об основах трезвенной работы на приходах, методологии работы по сохранению естественной детской трезвости, профилактике различного рода зависимостей.

Во второй день в актовом зале Пермского епархиального управления состоялся круглый стол в рамках расширенного заседания рабочей группы по противодействию пагубному употреблению алкоголя. В нём приняли участие представители органов власти, члены рабочей группы, главы территорий Пермского края, благочинные и настоятели храмов, включенные в краевой проект «Территория трезвости».

В ходе встречи диакон Иоанн рассказал о развитии трезвенной работы в соседних епархиях, об открытии Школ трезвости. Также он уделил внимание методической поддержке, которую он готов оказать организаторам трезвенной работы на приходах.

По итогам круглого стола участники наметили планы по взаимодействию Церкви, государства и общества в направлении утверждения трезвости.

Также в рамках поездки отца Иоанна в Пермь в Петропавловском соборе состоялось открытие епархиального Общества трезвости в честь священномученика Алексия (Будрина) и первая лекция в Школе трезвости для зависимых и их родственников.

Русская линия