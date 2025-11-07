В Ватикане настаивают на разрешении конфликта на Святой Земли на основе принципа создания двух независимых государств…

6 ноября 2025 года папа Римский Лев XIV принял в рамках частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента государства Палестина Махмуда Аббаса, сообщает портал Vaticannews. va.

Встреча состоялась в связи с 10-й годовщиной Всеобъемлющего соглашения между Ватиканом и Палестинским государством. Документ, закрепивший ключевые принципы взаимных отношений, был подписан 26 июня 2015 года и вступил в силу 2 января 2016 года.

По сообщению пресс-службы Ватикана, «в ходе дружеской беседы была подчёркнута необходимость оказания неотложной помощи гражданскому населению Газы и прекращения конфликта, стремясь к решению на основе принципа двух государств».

Визит Махмуда Аббаса в Ватикан состоялся почти через месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продемонстрировал, что, несмотря на попытки Израиля решить проблему Газы силой, мировое сообщество придерживается прежнего принципа разделения евреев и арабов на два независимых государства.

