Несмотря на это недовольство, украинские раскольники не собираются сворачивать свою деятельность ни в Европе, ни в США…

Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский Савва направил жалобу Константинопольскому Патриарху Варфоломею, связанную с вторжением представителей «ПЦУ» на каноническую территорию Польской Православной Церкви. Протест был связан с созданием «ПЦУ» в Польше так называемых «капелланских миссий», под видом которых украинские схизматики открывают полноценные приходы. Об этом стало известно из журналов заседания «Синода ПЦУ», состоявшегося 7 ноября 2025 года, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщают в «ПЦУ», на заседании было заслушано сообщение главного секретаря Синода Симеона Шостацкого о письме от главного секретаря Священного Синода Константинопольского Патриархата архимандрита Воспория с информацией о жалобе на деятельность «ПЦУ», которую Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил в адрес Патриарха Варфоломея.

В самой «ПЦУ» поясняют, что создание «капелланских миссий» на территории Польши, стало вынужденным шагом в связи с тем, что Польская Церковь отказывается признавать украинских схизматиков Поместной Церковью.

«Был утверждён текст Синодального письма в адрес Блаженнейшего Саввы, Митрополита Варшавского и всей Польши, и Архиерейского Собора ПАПЦ с объяснением действий Православной Церкви Украины, которые происходят в состоянии крайней необходимости, возникшей из-за антиканонического и даже антихристианского отношения со стороны иерархии ПАПЦ к духовенству и верующим ПЦУ, оказавшимся в Польше, спасаясь от российской вооруженной агрессии. Об этом письме также будет проинформирован Вселенский Патриархат», — отмечается в заявлении «ПЦУ».

Из журналов заседания также становится известно, что определённые претензии к «ПЦУ» были и у главы Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата митрополита Епилдофора, который также обратился на Фанар.

«В ответ на письмо Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея об обращении со стороны Архиепископии Америки Вселенского Патриархата Синод утвердил письмо к его Всесвятейшему Вселенскому Патриарху Варфоломею, отметив, что изложенные со стороны Архиепископии Америки Вселенского Патриархата вопросы получили полное и исчерпывающее разъяснение лично от Митрополита Киевского и всея Украины Епифания во время его встречи с Высокопреосвященным архиепископом Америки Элпидофором в Нью-Йорке, США, 11 февраля 2025 г», — говорится в сообщении.

Русская линия