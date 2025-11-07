Согласно данным Росздравнадзора, в регионе на 17 частных клиник, оказывающих услуги по родовспоможению, 37 учреждений имеют лицензии на аборт…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов выступил на II Форуме регионального отделения Всемирного русского народного собора «Народосбережение как основной вектор развития Приморского края» во Владивостоке, сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи.

Форум ВРНС стал важной площадкой для консолидации усилий Церкви, государства, бизнеса в реализации демографической политики, направленной на поддержку многодетных семей и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

В начале мероприятия к участникам обратился митрополит Владивостокский и Приморский Павел и привел цитату Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Семья — это основа русской национальной жизни, внутренний оплот традиций русского мира».

Владыка подчеркнул, что сокращение населения и разрушение Православной Церкви соответствует интересам противников России, стремящихся к разобщению и моральному разложению российского общества.

Иерей Феодор Лукьянов в своем докладе передал слова поддержки Святейшего Патриарха Кирилла, уделяющего первостепенное внимание укреплению семейных ценностей. «Семейный человек — счастливый человек. Он трудится лучше, повышается лояльность, уменьшается текучесть кадров, осуществляется преемственность», — отметил священник.

Отец Феодор акцентировал внимание на фундаментальном значении семьи в современном обществе. «Нам надо ответить себе на вопрос: а для чего нужна семья? Только тогда мы осознаем наше стратегическое преимущество. Именно в семье проявляется то качество, которое и делает нас человеком, — это любовь».

Особую тревогу глава Патриаршей комиссии выразил в связи с чудовищной практикой абортов в нашей стране. «Принцип любви к людям, к окружающим, к коллегам — очень важен в сфере бизнеса. Но нынешняя ситуация в России с абортами угрожает самому существованию любви. Аборты убивают любовь. Если мы признаем жизнь святой, то и любовь вернётся в наши семьи».

Отец Феодор обратил внимание на тревожную ситуацию в частном медицинском секторе Приморского края. Согласно данным Росздравнадзора, в регионе сохраняется значительный перекос в сторону абортов: при 17 частных клиниках, оказывающих услуги по родовспоможению, 37 учреждений имеют лицензии на аборт.

Проверка, проведенная общественниками, выявила системные нарушения: 100% частных клиник игнорируют положенные «дни тишины», 96% не предоставляют услуги доабортного психологического консультирования, а 65% продолжают осуществлять аборты.

Ещё большую озабоченность вызывает агрессивная реклама несуществующих «безопасных» абортов на 60 сайтах-агрегаторах, охватывающих Владивосток, Находку, Уссурийск и другие города края.

В связи с этим была отмечена принципиальная позиция губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который на встрече во Владивостокской епархии потребовал от частных медицинских учреждений полного отказа от проведения абортов, включая медикаментозные. Эта последовательная политика, направленная на преобразование частного здравоохранения из инструмента демографического разрушения в инструмент народосбережения, уже приносит первые результаты — 30% частных клиник прекратили абортивную практику.

Системная работа, сочетающая административные меры и изменение ценностных ориентиров, создает необходимые условия для реального повышения рождаемости в Приморском крае.

