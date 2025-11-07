Сегодня мы вспоминаем великого русского композитора, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского, скончавшегося в 1893 году.

Он родился 25 апреля 1840 г. в семье горного инженера в Вятской губернии. В 1850−59 гг. Чайковский учился в училище правоведения в Петербурге, в 1859−63 служил в Министерстве юстиции. В 1861 г. он поступил в Петербургскую консерваторию, которую в 1865 г. окончил с отличием. В 1866—1878 гг. Чайковский состоял профессором Московской консерватории по классам свободного сочинения, гармонии и инструментовки. Чайковский также известен и как музыкальный критик. В 1871−76 гг. он работал музыкальным рецензентом московских газет «Современная летопись» и «Русские ведомости», борясь за утверждение реалистических принципов в русской музыке. Уже в 1866—1877 гг. наступает расцвет творчества Чайковского, в эти годы им были созданы ряд симфоний, несколько программных оркестровых сочинений, в том числе увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 1-й концерт для фортепиано с оркестром, 3 струнных квартета, оперы «Воевода», «Опричник», балет «Лебединое озеро» (1876), музыка к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (1873), фортепианные пьесы (в т.ч. цикл «Времена года», 1876), романсы и др. В этот же период Чайковский переложил для фортепиано около 50 русских народных песен.

Несколько позже увидели свет такие произведения мастера как оперы «Орлеанская дева» (1879), «Мазепа» (1883), «Пиковая дама» (1890); кантата «Москва» (1883); «Торжественная увертюра 1812 год» (1880), «Итальянское каприччио» (1880); 3 сюиты (1879, 1880, 1883) для оркестра; концерт для скрипки с оркестром (1878); 5-я симфония (1888), 6-я «Патетическая» симфония (1893); балеты «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892) и др.

Композитор активно участвовал в музыкальной жизни страны, в особенности в мероприятиях Русского музыкального общества (был избран директором Московского отделения общества в 1885 г.) и Московской консерватории. Премьера оперы «Черевички» в Большом театре (1887) положила начало его дирижёрским выступлениям. В 1887−93 гг. он дирижировал своими преимущественно симфоническими сочинениями. Творчество Чайковского получило высокую оценку не только в России, но и за рубежом: в 1892 г. он был избран членом-корреспондентом Академии изящных искусств (Франция), в 1893 г. ему была присуждена почётная степень доктора музыки Кембриджского университета.

Одна из вершин художественного реализма, музыка Чайковского принадлежит к высшим достижениям отечественной культуры. Вместе с крупнейшими представителями «Могучей кучки» Чайковский входит в плеяду русских музыкальных классиков — продолжателей традиций М.И.Глинки. Как создатель высочайших образцов лирико-психологической музыкальной драмы, крупнейший реформатор балетной и камерной музыки Чайковский оказал большое влияние на мировое музыкальное искусство.

В этот день, 25 октября / 7 ноября, произошел государственный переворот, в ходе которого было свергнуто Временное правительство А.Ф.Керенского, и власть перешла в руки большевиков. Крайне левым силам удалось вырвать власть из рук полностью исчерпавшего народное доверие либерального правительства (также пришедшего к власти при помощи переворота в феврале 1917 г.). Большевистской партии во главе с Лениным, провозгласившей курс на социалистическую революцию в России, которую они мыслили как начало мировой революции, удалось одурачить русский народ такими популярными лозунгами как: «Мир — народам», «Земля — крестьянам», «Фабрики — рабочим» и к осени 1917 г. завоевать большинство в Советах Петрограда и Москвы. С этого момента большевики под лозунгом «Вся власть Советам!» приступили к подготовке вооружённого восстания. В ночь на 25 октября вооружённые рабочие, солдаты Петроградского гарнизона и матросы Балтийского флота захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Съезд советов, на котором большинство принадлежало большевикам и левым эсерам, одобрил переворот и сформировал «Временное рабоче-крестьянское правительство» — Совет народных комиссаров во главе с Лениным. К марту 1918 г. советская власть была установлена на значительной территории бывшей Российской Империи. Победа большевиков привела к окончательному расколу общества, переросшему в Гражданскую войну, унесшую миллионы русских жизней, в результате которой большевики установили в стране однопартийную диктатуру, ставшую для России национальной катастрофой.

В этот день, 25 октября 1794 года, великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, сломив сопротивление восставших поляков, взял Варшаву. Польское восстание было подавлено.

