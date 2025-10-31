Восстановление всех аварийных и руинированных храмов из реестра культурного наследия религиозного назначения невозможно и будет чрезмерно даже для федерального бюджета. Данный факт вынужден был признать глава Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского Патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин), сообщает ТАСС.

«У нас на сегодняшний день 7 тысяч объектов находятся в аварийном и руинированном состоянии. Ни один бюджет, даже федеральный, не может справиться с тем, чтобы начать хотя бы думать в этом направлении, что делать с этими 7 тысячами объектов. Но сегодня на повестке у нас 180 объектов, и, я думаю, можно было бы ими заниматься, объединяя усилия», — сказал он на совещании по вопросу сохранения федеральных объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии в Совете Федерации.

Митрополит Никандр отметил, что внесенные ранее в реестр объекты сейчас могут быть в худшем состоянии, не допускающем их восстановления. «Всё, что касается реестра, это ещё одна большая сложность, потому что на сегодняшний день мы абсолютно не понимаем, и у нас нет представления, в каком состоянии находятся объекты, которые включены в реестр. У нас есть объекты, которые уже превратились в руины», — добавил он.

По его словам, руинированные храмы могут представлять интерес «как археологический памятник», но не могут быть восприняты в качестве объекта культурного наследия. «Это уже не является объектом культурного наследия, но должна быть экспертиза, которая должна это подтвердить», — подчеркнул архиерей.

Глава ФХУ предложил создать регламент по выведению объектов из реестра культурного наследия религиозного назначения. «У нас на сегодняшний день есть регламент по выявлению и включению объектов в реестр, но нет регламента по выведению объектов из реестра. Если нам наши коллеги помогут такой регламент разработать, и мы направим его в регионы, я думаю, что можно было бы очень осторожно, но попробовать это сделать», — заключил владыка.

