Мемориальные торжества на Бутовском полигоне в день памяти жертв безбожных советских властей возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Иоанн…

30 октября 2025 года приход храма Святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове провёл ежегодную акцию «Голос Памяти» на Бутовском полигоне, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает официальный сайт храма.

Священный Синод Русской Православной Церкви от 23−24 сентября 2021 года «в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову» благословил «30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении», особо отметив «сложившееся традиции вне богослужебной практики чтения на полигоне имен здесь убиенных» (журнал № 70).

С утра в каменном храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове Божественную Литургию возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Иоанн.

По окончании Божественной Литургии епископ Иоанн отслужил панихиду по всем, расстрелянным и похороненным на Бутовском полигоне, а также по всем во дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим.

После этого перед мемориалом «Сад памяти», открытым 27 сентября 2017 г., на специально оборудованном помосте прошла ежегодная акция «Голос Памяти», в рамках которой были зачитаны имена 20 762 человек, пострадавших на Бутовском полигоне в 1937—1938 гг. Чтение совершалось в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение. Возглавил чтение владыка Иоанн, после которого в чтении имен приняли участие священнослужители, родственники пострадавших, прихожане московских и подмосковных храмов, представители дипломатического корпуса и общественных организаций, гости из других российских регионов.

После прочтения имен участники акции возложили цветы и поставили лампады у насыпей погребальных рвов.

