Сводка новостей от 31 октября 2025

Архиепископ Тиранский Иоанн встретился с папой Римским Львом XIV
Албанская Православная Церковь начинает всё более явственно следовать в фарватере церковной политики Фанара…

Архиепископ Тиранский Иоанн встретился с папой Римским Львом XIV31 октября 2025 года Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Тиранский Иоанн встретился с папой Римским Львом XIV. Встреча состоялась во время частной аудиенции после Международной конференции «Осмелься на мир», организованной общиной Сант-Эджидио в Риме, передаёт портал «OrthodoxTimes».

Во время состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и подчеркнули исключительную важность восстановления мира и прекращения войн, от которых страдает человечество. Особое внимание было уделено заботе о молодёжи и её поддержке, ведь молодые люди — это настоящее и будущее любого общества.

«Албанская Православная Церковь продолжает развивать отношения дружбы и открытого диалога со всеми, способствуя гармонии и благополучию. Эта историческая встреча свидетельствует о роли христиан в укреплении мира, в которой Албанская Православная Церковь играет особенно важную роль», — говорится в сообщении греческих журналистов.

При этом осталось неясным, зачем Предстоятелю Албанской Церкви нужно было встречаться с главой Ватикана. Никаких вразумительных комментариев по этому поводу не последовало, и, похоже, данная встреча стала знаком вежливости Архиепископа Иоанна в адрес Ватикана при посещении одного из мероприятий, устроенных Римом.

Впрочем, сама поездка владыки Иоанна в Италию может свидетельствовать о том, что при новом Предстоятеле Албанская Православная Церковь начала всё более явственно следовать в фарватере церковной политики Фанара, представители которого являются самыми активными сторонниками общения с католиками и всегда выступают за любые встречи с папой Римским.

