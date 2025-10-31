30 октября 2025 года в Соборном районном суде Днепра состоялось заседание по избранию меры пресечения наместнику Святогорской Лавры митрополиту Святогорскому Арсению. Слушание, продолжавшееся до поздней ночи, было прервано из-за ухудшения состояния здоровья иерарха и перенесено на утро 31 октября. Ранее, по прибытии в изолятор временного содержания, у владыки изъяли все лекарства, передаёт портал Raskolam.net.

Как сообщает сайт Свято-Успенской Святогорской Лавры, заседание началось в 14:00. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании владыки под стражей. Поддержать архиерея в зале суда собрались около 30 верующих и духовенство, а также народный депутат Украины Виктория Гриб, одна из десяти парламентариев, готовых взять владыку «на поруки».

В своем слове митрополит Арсений подчеркнул, что в происходящем видит не личное обвинение, а испытание для всей страны. «Я не себя защищаю. Я защищаю то доброе, что есть у нас в Украине. Сейчас мы проходим экзамен на нашу человечность, нашу совесть, здравомыслие», — сказал архиерей, слова которого приводит Телеграм-канал «Украина Православная».

Архипастырь отметил, что многие на Украине и за её пределами выступают в его защиту. «Ко мне в СИЗО приезжал правозащитник из Лондона Питер Крю и потом выступал в мою защиту в СМИ. Правозащитник Роберт Амстердам написал и поклал на стол Дж. Д. Вэнсу письмо в мою защиту. И знаете, как это тяжело слышать, что ты враг украинского народа, от представителей этого народа — тех, кто меня задержал? Я ради украинского народа жил и живу, я трудился не для абстрактной Украины и не для Москвы, а для народа Украины. Но об этом забыли и выставляют меня как врага народа, и требуют, чтобы меня посадили на 5 или 8 лет», — отметил владыка.

«Однако нонсенс: меня выставляют как врага украинского народа, но при этом меня уже полтора года защищают 10 народных избранников, готовые взять меня на поруки. <…> Говорят, что я якобы могу сбежать. Извините, но в 2022 г. я был в Лавре, сидел под обстрелами, меня дважды заваливало в подвале — братия откапывала. Линия фронта была в 80 метрах от Лавры, так что возможность сбежать, если бы я хотел, у меня была. Но я никуда не бежал. Также говорят, что я могу уничтожить какие-то документы. Какие документы я могу уничтожить, если все документы у меня забрали при обыске, который, к слову, проходил без меня и без адвоката. И копии всех документов, которые вы посчитали необходимым, приобщили к делу», — заявил митрополит Арсений.

«Кроме того, как я могу воздействовать на свидетелей? Это три сотрудника СБУ, которые, давая показания на открытом заседании суда, назвали точные координаты блокпостов, месторасположение которых я якобы сдал: 3 кода, каждый по 11 цифр. Конечно, в проповеди я никаких цифр не называл (её видеозапись есть в свободном доступе на Youtube). Ещё два „свидетеля“ дали показания, что они были на службе в праздник всех преподобных Святогорских — приехали в 8:00 24 сентября 2023 г. и уехали в 12:00 того же дня — и слышали, как я в проповеди сдал координаты блокпостов. Но проповедь, за которую меня судят, я произнёс вечером 23 сентября», — обратил внимание архипастырь.

«Я не ради себя говорю всё это. Я говорю это сейчас как митрополит Украинской Православной Церкви, потому что, видя, как ко мне государство относится, люди понимают, что к ним относятся так же. Вы сейчас ударите молотком по столу и скажете: «Именем Украины» — а значит именем народа Украины. Так вот народ Украины поддерживает Святогорскую Лавру, народ Украины за меня молится и считает меня своим митрополитом. Перед одним судебным заседанием один судья мне сказал: «Ну что ж. У меня дилемма: «поступать по-Божьему или не потерять работу». Вот в чём правда сегодняшнего дня», — добавил владыка Арсений.

Слушание было прервано около 21:00 из-за воздушной тревоги. После возобновления, около 22:00, митрополиту Арсению стало плохо. Прибывшие медики зафиксировали у него высокое давление (170×110) и сделали укол. В полночь суд объявил перерыв, назначив продолжение заседания на 10:00 пятницы, 31 октября.

Параллельно в Шевченковском районном суде Днепра рассматриваются жалобы адвокатов на незаконное задержание митрополита Арсения в СИЗО. Таким образом, на 31 октября назначено три судебных заседания, касающихся дела наместника Святогорской Лавры.

