Священный Синод установил день особой молитвы за женщин, оказавшихся в одном шаге от страшного греха, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь…

В Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о вразумлении имеющих намерение совершить аборт

30 октября 2025 года участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение об установлении дня особой молитвы о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт), сообщает Патриархия.Ru.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов по изучении поступающих на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви обращений представил предложение относительно возношения особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе.

Синодальной богослужебной комиссии предписано в срок до 1 декабря сего года представить на рассмотрение Священного Синода текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве.

Члены Синода также постановили ежегодно 29 декабря / 11 января, в день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, повсеместно, с подобающим пояснением, включать в сугубую ектению Божественной литургии прошения из сугубой ектении упомянутого молебна, а после сугубой ектении Божественной литургии — молитву из этого молебна. По усердию и произволению настоятелей можно совершать в этот день и полный молебен по окончании Божественной литургии.

В прочие дни года постановлено совершать упомянутый молебен в ответ на поступающие обращения или согласно определенному графику по решению настоятелей и приходских советов.

