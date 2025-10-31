Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2025

В Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о вразумлении имеющих намерение совершить аборт
Священный Синод установил день особой молитвы за женщин, оказавшихся в одном шаге от страшного греха, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь…

Аборты30 октября 2025 года участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение об установлении дня особой молитвы о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт), сообщает Патриархия.Ru.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов по изучении поступающих на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви обращений представил предложение относительно возношения особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе.

Синодальной богослужебной комиссии предписано в срок до 1 декабря сего года представить на рассмотрение Священного Синода текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве.

Члены Синода также постановили ежегодно 29 декабря / 11 января, в день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, повсеместно, с подобающим пояснением, включать в сугубую ектению Божественной литургии прошения из сугубой ектении упомянутого молебна, а после сугубой ектении Божественной литургии — молитву из этого молебна. По усердию и произволению настоятелей можно совершать в этот день и полный молебен по окончании Божественной литургии.

В прочие дни года постановлено совершать упомянутый молебен в ответ на поступающие обращения или согласно определенному графику по решению настоятелей и приходских советов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о вразумлении имеющих намерение совершить аборт
Священный Синод установил день особой молитвы за женщин, оказавшихся в одном шаге от страшного греха, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь...

В Москве почтили память жертв политических репрессий
Мемориальные торжества на Бутовском полигоне в день памяти жертв безбожных советских властей возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Иоанн...

Митрополит Святогорский Арсений отверг все обвинения в свой адрес
В Днепре проходят сразу три судебных заседания, касающихся дела против наместника Святогорской Лавры...

Архиепископ Тиранский Иоанн встретился с папой Римским Львом XIV
Албанская Православная Церковь начинает всё более явственно следовать в фарватере церковной политики Фанара...

Митрополит Владимирский Никандр: В аварийном и руинированном состоянии сейчас в России находятся 7 тысяч храмов
Глава Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата признал, что восстановить их все не представляется возможным...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, генерал-лейтенанта Я.П.Бакланова и графа Н.Н.Муравьева-Амурского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика