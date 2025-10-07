Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) заявил о том, что Собор Украинской Православной Церкви в Феофании в 2022 году, проходил под давлением украинских спецслужб. Архиерей отметил, что иерархам УПЦ перед участием в Соборе угрожали люди «в погонах», требуя от них принимать «нужные решения». Об этом он рассказал в эфире подкаста на Ютуб-канала «ДНК», передаёт портал Raskolam.net.

«Собор в Феофании должен быть утверждён после общего Собора (Поместного Собора РПЦ, — ред.). Поэтому Собор (в Феофании, — ред.) может ошибаться. Тем более, ещё раз говорю, не свободный был Собор. Не свободный! Ряду иерархов говорили прямо: „Если вы там в Феофании ничего не примете, когда туда поедете, можете в епархию не возвращаться.“. Это ведь было. Говорили люди „в погонах“. Когда я одному высокопоставленному иерарху рассказал об этой ситуации, мне ответили: „Можете не ехать на Собор, если боитесь“. Но это разве выход? Да, как человек, я, конечно, боюсь, но как я могу не поехать на Собор, где будет решаться судьба моей Церкви. Я поехал. И многие поехали. Однако, Собор с „дулом пистолета у виска“ не может принимать эпохальных решений», — отметил архиерей.

Позже митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий и митрополит Винницкий Варсонофий, известные своими проавтокефальными взглядами, заявили, что ничего не знают о давлении на архиереев перед Собором в Феофании. По их мнению, Собор проходил в «духе братского общения, открытой и здоровой дискуссии».

«Я не слышал никаких намеков на давление или вмешательство со стороны каких-либо государственных структур. Всё, что происходило, было исключительно внутренним делом Церкви», — заявил владыка Варсонофий.

Свидетельству такого своего собрата-архиерея, как преследуемый украинскими властями владыка Феодосий, они предпочли просто не верить. Впрочем, о том, насколько свободна ныне в своих решениях гонимая Украинская Православная Церковь всем и так очевидно.

Русская линия