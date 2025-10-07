Преподобный Галактион родился в Москве в царствование Иоанна Васильевича Грозного и по своему происхождению происходил из знатного боярского рода Бельских. При крещении отроку наречено было имя Гавриил. Отец его, князь Иоанн Иоаннович, подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было семь лет. Родственники отвезли его в город Старицу, где он вырос и принял иноческий постриг с именем Галактион.

Дни свои инок проводил в трудах, а ночи — в непрестанных молитвах и песнях духовных. Благодать Божия просветила разум его, воздержание и пост усмирили плоть, уединение и безмолвие развили смирение, наполнили сердце его радостью и весельем.

Жители города Вологды и окрестностей, узнав о дивном житии преподобного Галактиона, приходили, чтобы посмотреть на него, получить благословение, услышать слово назидания. А святой не довольствовался обычными иноческими подвигами: он приковал себя цепью к потолку своей малой хижины, так что не мог ни выйти куда-либо из своего затвора, ни лечь на пол.

В это время на Руси началась смута: один за другим являлись самозванцы, а поляки и литовцы бродили по стране и производили грабежи и насилия. Исполнившись дара прозрения, преподобный Галактион расковал свою цепь и в веригах явился в земскую избу, где собирался народ. Он советовал гражданам построить в один день на месте своих подвигов храм во имя Пресвятой Богородицы, и память чуда от иконы Знамения в Великом Новгороде, с верой в то, что Царица Небесная защитит город и избавит всех от нашествия иноплеменников. Однако жители Вологды не приняли благочестивого совета, а некоторые прямо обвинили святого в корысти — дескать, заботится он только о себе и ленится ходить в дальний храм. В ответ Галактион предсказал народу подробно о грядущих бедствиях, которые и произошли, когда вскоре, 22 сентября 1612 г., Божиим попущением, на Вологду напали поляки и литовцы. Они сожгли храмы, многих предали смерти, многих взяли в плен.

Не пощадили иноверцы и угодника Божия. Набросившись на него с бешенством, вытащили его вон из кельи, волоча, нещадно били, поносили бранными словами, кололи мечами, сбросили ему на голову бревно с крыши здания. Видя приближение своей кончины, святой молил Господа простить ему все прегрешения и избавить от воздушных мытарств. Измученный врагами он преставился ко Господу с молитвой 24 сентября 1612 года.

Благочестивые христиане погребли тело преподобномученика в его келлии. Над местом погребения стали совершаться чудесные исцеления. При епископе Варлааме (1627 — 1645) над мощами преподобномученика Галактиона был построен храм в честь Знамения Божией Матери и основана обитель. По благословению архиепископа Маркелла (1645 — 1663) в обители был построен соборный храм во Имя Святого Духа, и монастырь стал именоваться по этому храму.

