Президент России в сопровождении военных возложил цветы к гробу Государя Петра I и пообщался с настоятелем храма…

Владимир Путин в день своего рождения посетил усыпальницу Императоров России в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга

8 октября 2025 года, в день своего рождения, президент России Владимир Путин решил вместе с командующими группировками войск и министром обороны Андреем Белоусовым посетить усыпальницу Российских Императоров в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — сказал Владимир Путин на встрече, обращаясь к военнослужащим.

Главу России в Петропавловском соборе сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Во время краткой литии в соборе все собравшиеся зажгли свечи и молились об упокоении русских Императоров.

Затем президент России провёл совещание в командующими, которые доложили ему о положении дел на Донбассе.

«Напомню, что совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за своё будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными, — открыл совещание Владимир Путин.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остаётся за Вооружёнными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населённых пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий Российской армии. Предприятия «оборонки» обеспечивают в полном объёме потребность Вооружённых Сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идёт разработка новейших средств вооружённой борьбы и их поставка в войска.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической.

Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу".

Затем начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине.

Русская линия