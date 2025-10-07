Мемориал русским воинам в городе Алексинац был восстановлен при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа России и правительства Сербии…

7 октября 2025 года в городе Алексинац прошла торжественная церемония открытия отреставрированного памятника русским добровольцам, павшим в 1876 году во время Сербско-турецкой войны за освобождение Сербии от Османского владычества, сообщает Православие.Ru.

Сам мемориал и прилегающий сквер в городском парке Брджанка были восстановлены при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа России и правительства Сербии. Проект восстановления памятника русским добровольцам в Алексинце был реализован по инициативе и при поддержке Русского Дома в Белграде.

Церемония началась с освящения памятника и панихиды по погибшим воинам, которую совершил митрополит Нишский Арсений. Затем состоялось возложение венков.

В мероприятии приняли участие официальные делегации правительства Сербии, представители местных властей, духовенства, общественных и культурных организаций. Российскую сторону представили делегации Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с заместителем управляющего делами правительства ЯНАО Лианой Хайруллиной, зачитавшей обращение губернатора Дмитрия Артюхова, Посольства России в Сербии во главе с советником-посланником Алексеем Семенихиным, Русского Дома в Белграде во главе с директором Евгением Барановым, Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, Русского научного института в Белграде и Школы при Посольстве России.

Особую атмосферу церемонии придало музыкальное выступление солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, который сегодня вечером 8 октября в 19:00 в Доме культуры и искусства выступят с большим концертом для жителей и гостей города в рамках Дней духовной культуры России в Сербии.

Дополнительную значимость и масштаб событию придала и историческая преемственность: оригинальный памятник русским добровольцам в Алексинце был открыт 8 ноября 1880 года на средства, собранные патриотической общественностью России, а спустя полтора века он был отреставрирован — также благодаря активному участию российской стороны. В честь этой даты Русский научный институт в Белграде подготовил и опубликовал в электронном виде на своём сайте историческое факсимильное издание 1881 года на сербском языке, посвящённое торжествам по случаю открытия первоначального памятника.

Открытие отреставрированного памятника русским добровольцам стало важным событием для муниципалитета Алексинац и всего юга Сербии — возможностью отдать дань уважения памяти тысяч русских героев, сражавшихся плечом к плечу с сербскими братьями за свободу и независимость, и ещё одним шагом в укреплении сотрудничества России и Сербии в сфере сохранения исторической памяти.

Русская линия