Сводка новостей от 7 октября 2025

Святейший Патриарх Кирилл поклонился преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой лавре
Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в обитель, чтобы возглавить торжестве в честь «игумена земли Русской»…

Святейший Патриарх Кирилл поклонился преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой лавре7 октября 2025 года, в канун дня памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, сообщает Патриархия.Ru.

В обители Святейшего Владыку встречал наместник лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал в Троицкий собор. У входа в собор Святейшего Патриарха встречала глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области О. Ероханова.

Святейший Владыка поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского, а также иконе преподобного Андрея Рублева «Троица».

Затем в Троицком соборе Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение малой вечерни с чтением акафиста преподобному Сергию.

Малая вечерня с чтением акафиста также была совершена в Сергиевском трапезном храме обители. Богослужение возглавил митрополит Ювеналий (Поярков). Его Высокопреосвященству сослужили архипастыри, прибывшие в лавру к празднику.

Вечером Святейший Патриарх Кирилл совершил Всенощное бдение в Троицком соборе.

В храме молились архиереи, настоятельницы женских монастырей, священнослужители, монашествующие и паломники, прибывшие на торжества в лавру.

В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

По традиции архиерейские богослужения в этот день совершались и в других храмах обители. Всенощное бдение в Успенском соборе возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, в Сергиевском трапезном храме — митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, в Покровском академическом храме — митрополит Минский и Заславский Вениамин, в Черниговском скиту — митрополит Астраханский и Камызякский Никон.

Завтра, 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Владимир Путин в день своего рождения посетил усыпальницу Императоров России в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга
Президент России в сопровождении военных возложил цветы к гробу Государя Петра I и пообщался с настоятелем храма...

Митрополит Черкасский Феодосий: «Собор с „дулом пистолета у виска“ не может принимать эпохальных решений»
Правящий архиерей Черкасской епархии УПЦ заявил, что на многих украинских архиереев оказывалось давление перед Собором в Феофании...

В Сербии торжественно открыли обновлённый памятник русским добровольцам Сербско-турецкой войны
Мемориал русским воинам в городе Алексинац был восстановлен при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа России и правительства Сербии...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого преподобномученика Галактиона Вологодского...

