Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в обитель, чтобы возглавить торжестве в честь «игумена земли Русской»…

7 октября 2025 года, в канун дня памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, сообщает Патриархия.Ru.

В обители Святейшего Владыку встречал наместник лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал в Троицкий собор. У входа в собор Святейшего Патриарха встречала глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области О. Ероханова.

Святейший Владыка поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского, а также иконе преподобного Андрея Рублева «Троица».

Затем в Троицком соборе Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение малой вечерни с чтением акафиста преподобному Сергию.

Малая вечерня с чтением акафиста также была совершена в Сергиевском трапезном храме обители. Богослужение возглавил митрополит Ювеналий (Поярков). Его Высокопреосвященству сослужили архипастыри, прибывшие в лавру к празднику.

Вечером Святейший Патриарх Кирилл совершил Всенощное бдение в Троицком соборе.

В храме молились архиереи, настоятельницы женских монастырей, священнослужители, монашествующие и паломники, прибывшие на торжества в лавру.

В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

По традиции архиерейские богослужения в этот день совершались и в других храмах обители. Всенощное бдение в Успенском соборе возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, в Сергиевском трапезном храме — митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, в Покровском академическом храме — митрополит Минский и Заславский Вениамин, в Черниговском скиту — митрополит Астраханский и Камызякский Никон.

Завтра, 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Русская линия