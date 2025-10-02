Режим Зеленского по надуманному уголовному делу уже 1,5 года держит наместника Святогорской лавры в СИЗО…

30 сентября 2025 года резко ухудшилось состояние здоровья находящегося на протяжении последних полутора лет в СИЗО наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает «Монастырский вестник».

Владыку срочно доставили в одну из больниц города Днепр для обследования сердца и сосудов, а также осмотра кардиологом и аритмологом. Врач-аритмолог констатировал необходимость операции на сердце, также врачи рекомендовали архиерею пройти комплексную проверку у специалистов других профилей.

29 сентября истёк срок содержаны владыки в СИЗО, но по личному требованию председательствующей судьи Т.А. Хаустовой архиерея продолжают незаконно держать в заключении.

Вопрос продления срока пресечения архипастырю планировалось рассмотреть 25 сентября, но суд был перенесён на 16 октября. Таким образом, никаких законных оснований держать его в СИЗО нет, но владыка Арсений продолжает оставаться в тюрьме, что противоречит законодательству Украины.

Из-за отказа судьи Т.А. Хаустовой удовлетворить ходатайство адвокатов о проведении заседаний в онлайн-формате с середины июля и почти до конца сентября 2024 года митрополита Арсения конвоировали в суд и обратно в СИЗО в автозаке, предназначенном для внутриобластных, то есть непродолжительных перемещений, в «стакане». Всего владыка пережил не менее 10-ти конвоирований. Для владыки Арсения, страдающего рядом хронических заболеваний, эти переезды были сродни пыткам и подорвали его здоровье.

Насельники Свято-Успенской Святогорской лавры просят молитв о заключенном митрополите Арсении и братии Лавры.

