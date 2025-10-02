В Исторических парках «Россия — моя история» по всей России пройдут мультимедийные выставки, посвящённые памяти Святителя…

Серия месячных мультимедийных выставок «Голгофа Патриарха Тихона», посвященных подвигу почившего Святителя Тихона, откроется в Москве 9 октября 2025 года и на протяжении 2025−2026 годов будет представлена в региональных исторических парках «Россия — моя история» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Сургута до Махачкалы, в том числе и в двух исторических регионах РФ — в Мелитополе и Луганске, сообщает официальный сайт Патриаршего совета по культуре.

В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает 100-летие блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси, первого из сонма новомучеников и исповедников, прославленного Русской Церковью. Патриарх Тихон мужественно противостоял испытаниям, связанным с революционными событиями, Гражданской войной, борьбой большевиков против Церкви, зарождением обновленчества, изъятием церковных ценностей.

В день открытия выставки в Москве под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла состоится круглый стол, участие в котором примут церковные и светские эксперты.

Экспозиция «Голгофа Патриарха Тихона» в документах, фото- и видеоматериалах отражает жизненный путь святителя от рождения до блаженной кончины. Особое внимание уделено его Патриаршему служению, пришедшемуся на трагические годы отечественной истории — 1917 — 1925 гг.

Для выставки подготовлены уникальные мультимедийные материалы — коллажи, компьютерная графика, видеомэппинг, видеопроекции, сенсорные интерактивные экраны, интерактивные книги и кинекты.

О датах открытия выставок в региональных исторических парках «Россия — моя история» будет сообщаться дополнительно.

Организаторы проекта: Патриарший совет по культуре, исторические парки «Россия — моя история», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, АНО «Дирекция президентских программ». Проект создан и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Адрес: г. Москва, ВДНХ, павильон 57.

Дата открытия: 9 октября 2025 г. в 15:00

График работы

С 10 октября 2025 г. до 16 ноября 2025 г. — с 11:00 до 19:00.

Выходной день — понедельник.

Вход бесплатный.

Русская линия