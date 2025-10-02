В Подмосковье пройдёт Крестный ход по местам, связанным с жизнью и подвигами преподобного Сергия Радонежского…

4 октября 2025 года по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла в Сергиево-Посадском округе в восемнадцатый раз состоится традиционный Крестный ход «Тропой преподобного Сергия», который проходит по историческим местам Радонежской земли, связанным с жизнью и подвигами преподобного Сергия Радонежского, сообщает Православие.Ru.

Первая группа участников Крестного хода выйдет в 8:30 из села Воздвиженское после молебна в Крестовоздвиженском храме и направится к храму Преображения Господня в село Радонеж. После краткого молебна в Радонеже Крестный ход проследует в деревню Морозово.

Вторая группа отправится в 10:00 из города Хотьково от нижних ворот Покровского монастыря. Обе группы встретятся в деревне Морозово и после молебна у часовни в честь Собора Радонежских святых отправятся по древней Переславской дороге к Сергиевскому храму в микрорайоне Семхоз. В Семхозе участники смогут немного отдохнуть и подкрепить силы за краткой трапезой.

Затем православное шествие проследует в Сергиев Посад к Свято-Духовскому храму на старом Никольском кладбище, далее — к Успенскому храму в древнем селе Клементьево, затем — к Ильинскому храму в Пушкарской слободе. Закончится молитвенное шествие в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

За шесть с половиной часов будет пройден путь общей протяженностью 18,5 километров.

Принять участие в Крестном ходе приглашаются все желающие. Участникам Крестного хода необходимо иметь удобную одежду и обувь, а также питьевую воду и сухой паёк. Присоединиться к крестному ходу можно в любой точке маршрута.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7−903−184−13−98.

Русская линия