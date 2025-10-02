1/18 сентября 2025 года под председательством Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III в Иерусалиме состоялось заседание Священного Синода Иерусалимского Патриархата, на котором подробно рассматривался вопрос нестроений в Синайском монастыре, а также одобрены результаты недавних встреч Патриарха Феофила, сообщает официальный сайт Иерусалимской Церкви.

В ходе заседания Его Блаженство рассказал о событиях, связанных с монастырём Святой Екатерины. В соответствии с решениями предыдущего Синода, созванного в Иерусалиме 8 сентября 2025 года, члены Синода заслушали письма Синайского братства, а именно Акт об избрании и Священный договор о назначении архимандрита Симеона новым игуменом монастыря.

«По вдохновению Святого Духа он был утверждён в качестве игумена монастыря Святой Екатерины и избран Священным Синодом Иерусалимского Патриархата в качестве архиепископа Синая, Фарана и Раифо», — говорится в сообщении.

Священный Синод также постановил совершить епископскую хиротонию отца Симеона в воскресенье, 19 октября 2025 года, в Свято-Воскресенском храме «в соответствии с литургическим уставом и Типиконом Иерусалимской Церкви».

Его Блаженство и члены Священного Синода выразили «сердечные пожелания избранному архиепископу успехов и добрых плодов в его святительском служении на благо Церкви, единства Синайского братства, продолжения и развития духовной жизни на Синае, а также сохранения его прав, привилегий и имущества».

Его Блаженство также проинформировал Священный Синод о своём визите к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, рассказав, какие плоды этот визит принёс Иерусалимской Церкви, Патриархату и его собственности.

Кроме того, Его Блаженство упомянул о своём недавнем визите в Республику Казахстан и встречах, состоявшихся во время его пребывания там. Одной из таких встреч стала встреча главы Иерусалимского Патриархата со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Кроме того, Его Блаженство сообщил Синоду о приглашении Его Высокопреосвященства митрополита Черногорского Иоанникия принять участие в культурном мероприятии в его митрополии и назначил Его Высокопреосвященство митрополита Птолемаидского-Акрского Макария своим представителем.

Он также передал письмо игумена Русского монастыря в Хевроне, в котором тот приглашал Его Блаженство возглавить торжества по случаю столетия со дня основания монастыря. Таким образом, Его Блаженство возглавит эти торжества и Божественную литургию 22 октября 2025 года.

Священный Синод также принял решение удовлетворить просьбу Александра Буханцева о рукоположении в сан священника для служения русской общине в городе Ашдод по рекомендации Высокопреосвященнейшего архиепископа Катарского Аристовула.

По завершении работы Священного Синода Блаженнейший Патриарх и Святые Отцы вознесли молитву о мире во всём мире, прося Господа утешить народ Газы, страдающий от тягот войны, и наконец, положить конец самой этой войне.

