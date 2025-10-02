В этом году форум будет посвящён теме защиты Отечества и укрепления семьи как традиционной ценности гражданского общества…

В Москве пройдет ХХХ Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»

14−17 ноября 2025 года в Москве пройдет ХХХ Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», сообщает Патриархия.Ru.

Мероприятие проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Союза кинематографистов России.

Кинофорум лучших фильмов о духовном мире человека соединит тему года «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» с темой защитника Отечества и укрепления семьи как традиционной ценности гражданского общества.

Приём заявок на участие в конкурсе полнометражных и короткометражных неигровых фильмов, короткометражных игровых и анимационных работ завершился 15 сентября. Фильмы отбирались с учетом художественных достоинств и соответствия духовным традициям русской культуры, нацеленной на формирование личности человека как активного члена нации.

Президент фестиваля — Е. Никифоров, председатель жюри — кинорежиссер народный артист РФ В. Хотиненко, исполнительный продюсер фестиваля — оргсекретарь Союза кинематографистов РФ М. Калинин, программный директор фестиваля — Т. Москвина-Ященко, главный администратор фестиваля — Р. Столопов, редакторы — М. Чугунова, Т. Мальцева, ответственный секретарь — О. Уланова.

Планируется, что закрытие форума пройдёт 17 ноября в Большом зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

