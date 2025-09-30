Русская линия
В Иерусалиме прошло собрание отделения Императорского православного палестинского общества

29 сентября 2025 года на Сергиевском подворье в Иерусалиме прошло собрание Иерусалимского отделения Императорского православного палестинского общества, в котором приняли участие учёные, дипломаты, представители духовенства и монашествующие Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Участники собрания обсудили вопросы истории, деятельность и перспективы развития Общества на Святой Земле.

Собрание открыл член Совета ИППО, директор Фонда Антонина Капустина Руслан Ашурбейли, чья деятельность неразрывно связана с восстановлением и развитием русского наследия на Святой Земле. За значительный вклад в решение масштабных историко-культурных задач он был удостоен медали имени архимандрита Антонина (Капустина), сообщает официальный сайт ИППО.

Руслан Ашурбейли кратко очертил программу и отметил символичность проведения мероприятия именно на Сергиевском подворье — историческом объекте, возвращение которого России стало возможным во многом благодаря усилиям председателя Совета ИППО в Израиле Игоря Ашурбейли.

Отреставрированное несколько лет назад подворье служит живым напоминанием о масштабной работе, которую вело ИППО с конца XIX века, и сохраняет традиции, заложенные архимандритом Антонином полтора века назад: обустройство инфраструктуры для паломников, научная работа и утверждение православного присутствия через конкретные дела.

В Иерусалиме состоялось заседание отделения ИППОВ ходе доклада Руслан Ашурбейли уделил внимание возобновлению работы по описи и классификации исторического архива ИППО.

«После длительного перерыва, связанного с текущей обстановкой в Израиле, мы вновь смогли вернуться к продолжению этого чрезвычайно важного дела», — подчеркнул он.

Говоря о насыщенной жизни Подворья, директор Фонда Капустина, управляющего Сергиевским подворьем от имени председателя Совета ИППО в Государстве Израиль, привёл конкретные цифры: на 2025 год запланировано 27 значимых мероприятий, 19 из которых уже состоялись. Среди них — торжественный приём и концерт в честь Дня Защитника Отечества, вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также культурное мероприятие «Сергиевское подворье — пространство для диалога, культуры и памяти».

На мероприятии присутствовали представители духовенства, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан, дипломаты и члены Общества.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Израиле Евгений Щербанев, выступая с ответным словом, поприветствовал организаторов и участников встречи от имени действительного члена ИППО Посла России в Израиле А. Викторова.

«Роль ИППО в зарождении Русской Палестины уникальна, — заявил Евгений Михайлович. — Благодаря деятельности Общества здесь были приобретены обширные земельные участки, возведены православные храмы, подворья, школы». Он напомнил, что в конце XIX-начале XX века русская инфраструктура обслуживала до пятнадцати тысяч паломников в год, а также местных жителей. «Присутствие России в Святой земле не было метафорой, а имело конкретное, живое содержание», — подчеркнул дипломат.

Е. Щербанев отметил значение Сергиевского подворья, назвав его «жемчужиной Русской Палестины, уже ставшей неотъемлемым элементом культурного кода Иерусалима, и в заключение процитировал Густава Малера: «Традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу». Эти слова стали метафорой задачи, стоящей сегодня перед потомками созидателей Русской Палестины.

Доклад руководителя научной секции Общества Сергея Житенёва «Об истории и современной деятельности Международной общественной организации ИППО» задал содержательный контекст встречи и напомнил собравшимся о связи дореволюционных проектов Общества с текущей работой.

Сергей Житенёв представил историческую панораму Общества и напомнил, что его создание в 1882 году было результатом не только указа императора, но и инициативы группы выдающихся деятелей — архимандрита Антонина (Капустина), Василия Хитрово, графа Евфимия Путятина и великого князя Сергия Александровича. Житенёв рассказал о «золотом веке» ИППО до 1917 года: паломничествах и развитии Русской Палестины, создании сети школ для арабских детей и просветительской работе в Российской империи.

В советский период, по словам докладчика, несмотря на смену названия и потерю паломнической функции, Российское Палестинское общество вело активную научную работу в структуре Академии наук. Ключевым событием новейшей истории Житенёв назвал возвращение Сергиевского подворья России в 2008 году. Открытое в 2017 году после реставрации, оно стало символом возрождения живого наследия ИППО.

Работа по сохранению русского духовного и культурного присутствия на Святой Земле продолжается. Собрание на Сергиевском подворье напомнило, что Русская Палестина — это не только исторические архивы, но и живые события, благодаря которым Подворье остаётся центром культурного притяжения.

