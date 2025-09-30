30 (17) сентября 2025 года, когда Русская Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, отмечается очередная годовщина со дня рождения легендарного русского полководца, непобедимого генерала М.Д. Скобелева. Именно в день этих великих святых, своею смертью доказавших верность Христу, в 1843 году в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга родился будущий освободитель православных народов от османского ига.

На фоне трагических событий на Донбассе и в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях тема Скобелевских торжеств естественным образом ушла в российских СМИ на второй план. Тем не менее, в Скобелевском комитете решили вновь напомнить российским властям о вопиющей несправедливости в отношении Георгиевского кавалера, на примере ратного подвига которого ныне необходимо воспитывать подрастающее поколение русских воинов.

«Печально, что до сих пор у выхода московского метро „Скобелевская“ стоит памятник адмиралу Ушакову работы известного скульптора А. Ковальчука, а не генералу Скобелеву, — отметил в комментарии „Русской линии“ вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев. — Общеизвестно, что данная станция метро имеет два выхода, и Скобелевский комитет неоднократно обращался к московским властям с просьбой установить памятник генералу Скобелеву хотя бы у одного из них. Ведь многие москвичи до сих пор по неведению считают памятник Ушакову памятником Скобелеву, что, конечно же, не так».

По слова Александра Алекаева, «в своё время решить данный вопрос главе Скобелевского комитета летчику-космонавту, дважды герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову обещал руководитель Российского военно-исторического общества и советник Президента РФ Владимир Мединский. Но, увы, Алексея Архиповича уже нет с нами, а обещания Мединского до сих пор так и остаются только словами. Вместо решения проблемы, мы постоянно сталкиваемся с отписками московских чиновников, которые ссылают на то, что, мол, памятник Скобелеву в Москве уже стоит, и этого с него достаточно».

«Неужели на станции метро „Скобелевская“ нельзя установить аналогичный бюст генералу Скобелеву? Разве это невыполнимая задача? Не хочется верить, что даже советник Президента не может решить данную бюрократическую проблему», — заключил Александр Алекаев.

Русская линия