Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2025

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана…

Дмитрий Николаевич ЛоманВ сентябре 1918 г. (точная дата неизвестна) был расстрелян видный деятель русского культурного возрождения начала ХХ в., друг Г. Е.Распутина, член Русского Собрания гвардейский полковник Д.Н.Ломан.

Дмитрий Николаевич Ломан родился в 1868 г. в многодетной семье преподавателя русского языка. Образование получил в Павловском военном училище. В свободное от служебных обязанностей время занимался историей России, Петербурга, написал ряд брошюр для народа, пользовавшихся большой популярностью. В 1905 г. переведен в Царское Село в Сводно-гвардейский батальон, который охранял Их Императорских Величеств. Здесь Ломан стал редактором первой местной газеты «Царскосельский листок». Человек глубоко верующий, он сделался душой строительства знаменитого Феодоровского Государева Собора в Царском Селе, церковным старостой которого был после его постройки. Ломан был также инициатором и активным участником строительства уникального комплекса Феодоровского городка, работы по возведению которого начались в 1913 г. Строительство городка проходило под патронажем Общества возрождения художественной Руси, созданного в 1915 г. Ломан был одним из вдохновителей создания Общества, исполнял практически всю организационную работу (в Общество входили видные деятели русской культуры: художники М.В.Нестеров, В.М. и А.М. Васнецовы, Н.К.Рерих, И.Я.Билибин, архитекторы С.С.Кричинский, В.А.Покровский, А.В.Щусев, поэт К.Р., тонкий знаток русской старины князь А.А.Ширинский-Шихматов, возглавлявший общество, и многие другие). В годы Первой мировой войны Ломан был назначен руководителем Царскосельского лазарета. Дружеские отношения связывали Ломана с Г. Е.Распутиным, который не раз бывал у Ломана в доме и которого полковник навещал по просьбе Государыни Императрицы Александры Федоровны.

После февральского переворота как человек близкий к Царской Семье был арестован и два месяца провел в заточении в Петропавловской крепости. После захвата власти большевиками жил в Петрограде. По воспоминаниям сына в 1918 г. находился в каком-то особенно молитвенном состоянии, каждый день ходил в церковь. Когда большевики потребовали офицерам встать на учет, безропотно подчинился, хотя все понимали, что это грозит смертью. Но Ломан сказал своим близким: «Я христианин и смерти не боюсь». После объявления «красного террора» был арестован и вскоре расстрелян в числе других заложников.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика