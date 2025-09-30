В сентябре 1918 г. (точная дата неизвестна) был расстрелян видный деятель русского культурного возрождения начала ХХ в., друг Г. Е.Распутина, член Русского Собрания гвардейский полковник Д.Н.Ломан.

Дмитрий Николаевич Ломан родился в 1868 г. в многодетной семье преподавателя русского языка. Образование получил в Павловском военном училище. В свободное от служебных обязанностей время занимался историей России, Петербурга, написал ряд брошюр для народа, пользовавшихся большой популярностью. В 1905 г. переведен в Царское Село в Сводно-гвардейский батальон, который охранял Их Императорских Величеств. Здесь Ломан стал редактором первой местной газеты «Царскосельский листок». Человек глубоко верующий, он сделался душой строительства знаменитого Феодоровского Государева Собора в Царском Селе, церковным старостой которого был после его постройки. Ломан был также инициатором и активным участником строительства уникального комплекса Феодоровского городка, работы по возведению которого начались в 1913 г. Строительство городка проходило под патронажем Общества возрождения художественной Руси, созданного в 1915 г. Ломан был одним из вдохновителей создания Общества, исполнял практически всю организационную работу (в Общество входили видные деятели русской культуры: художники М.В.Нестеров, В.М. и А.М. Васнецовы, Н.К.Рерих, И.Я.Билибин, архитекторы С.С.Кричинский, В.А.Покровский, А.В.Щусев, поэт К.Р., тонкий знаток русской старины князь А.А.Ширинский-Шихматов, возглавлявший общество, и многие другие). В годы Первой мировой войны Ломан был назначен руководителем Царскосельского лазарета. Дружеские отношения связывали Ломана с Г. Е.Распутиным, который не раз бывал у Ломана в доме и которого полковник навещал по просьбе Государыни Императрицы Александры Федоровны.

После февральского переворота как человек близкий к Царской Семье был арестован и два месяца провел в заточении в Петропавловской крепости. После захвата власти большевиками жил в Петрограде. По воспоминаниям сына в 1918 г. находился в каком-то особенно молитвенном состоянии, каждый день ходил в церковь. Когда большевики потребовали офицерам встать на учет, безропотно подчинился, хотя все понимали, что это грозит смертью. Но Ломан сказал своим близким: «Я христианин и смерти не боюсь». После объявления «красного террора» был арестован и вскоре расстрелян в числе других заложников.

Русская линия