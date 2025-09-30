Русская линия
Заседание суда по запрету Киевской митрополии Украинской Православной Церкви перенесли
Накануне заседания один из судей неожиданно заболел. Следующее заседание пройдет 30 октября 2025 года…

Апелляционный административный суд Киева30 сентября 2025 года в Шестом апелляционном административном суде Киева должно было пройти заседание по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Однако заседание не состоялось из-за болезни одного из судей, сообщает СПЖ.

«В связи с тем, что один из членов коллегии заболел, буквально вчера, и чтобы другому судье не изучать в срочном порядке весь массив данных, было принято решение отменить сегодня рассмотрение данного дела», — заявил судья присутствующим.

Следующее заседание пройдет через месяц, 30 октября.

В день, когда суд должен был рассмотреть вопрос запрета Украинской Православной Церкви, у здания суда собрались сотни украинских верующих, выступивших в защиту Матери-Церкви. В зал заседания их не пустили, а потому они выразили свой протест происходящим на улице.

Александр Алекаев: Печально, что у выхода московского метро «Скобелевская» до сих пор стоит памятник адмиралу Ушакову
В день рождения легендарного полководца в Скобелевском комитете вновь заострили внимание на факте демонстративного пренебрежения властей к памяти Георгиевского кавалера...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представителей Русской духовной миссии
Глава Иерусалимского Патриархата обсудил со священнослужителями Русской Православной Церкви «вопросы, представляющие взаимный интерес»...

Правительство Роберта Фицо встало на защиту традиционной семьи
В Конституцию Словакии внесена поправка о признании только двух полов — мужского и женского и суверенитете страны в вопросах «национальной идентичности»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана...

