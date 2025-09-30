30 сентября 2025 года в Шестом апелляционном административном суде Киева должно было пройти заседание по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Однако заседание не состоялось из-за болезни одного из судей, сообщает СПЖ.

«В связи с тем, что один из членов коллегии заболел, буквально вчера, и чтобы другому судье не изучать в срочном порядке весь массив данных, было принято решение отменить сегодня рассмотрение данного дела», — заявил судья присутствующим.

Следующее заседание пройдет через месяц, 30 октября.

В день, когда суд должен был рассмотреть вопрос запрета Украинской Православной Церкви, у здания суда собрались сотни украинских верующих, выступивших в защиту Матери-Церкви. В зал заседания их не пустили, а потому они выразили свой протест происходящим на улице.

Русская линия