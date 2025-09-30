Русская линия
Правительство Роберта Фицо встало на защиту традиционной семьи
В Конституцию Словакии внесена поправка о признании только двух полов — мужского и женского и суверенитете страны в вопросах «национальной идентичности»…

Парламент СловакииПарламент Словакии принял поправку к Конституции, которая признает только мужской и женский пол, а также значительно усложняет усыновление детей не состоящими в браке парами. Этот шаг, инициированный правительством премьер-министра Роберта Фицо, направлен на защиту традиционных семейных ценностей, а потому вызвал резкую критику со стороны всевозможных сторонников половых извращенцев, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает Euronews, для принятия поправки требовалось большинство в три пятых голосов, и она была одобрена 90 голосами в 150-местном Национальном совете благодаря поддержке 12 законодателей от консервативной оппозиции. Теперь Конституция Словакии официально признает только два пола — мужской и женский. Помимо этого, документ утверждает суверенитет Словакии в вопросах «национальной идентичности». Поправка также делает практически невозможным усыновление детей кем-либо, кроме супружеских пар. Среди других изменений — требование согласия родителей для доступа к сексуальному образованию и гарантия равной оплаты труда мужчин и женщин. Министр юстиции Борис Суско заявил в парламенте, что поправка призвана укрепить традиционные ценности.

Данные изменения пришлись не по вкусу сторонникам половых извращенцев. Так, в организации «Международная амнистия» заявили, что правительство Словакии «решило последовать примеру таких стран, как Венгрия, чья политика привела к подрыву прав человека». Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал словацких законодателей отказаться от этих изменений.

Александр Алекаев: Печально, что у выхода московского метро «Скобелевская» до сих пор стоит памятник адмиралу Ушакову
В день рождения легендарного полководца в Скобелевском комитете вновь заострили внимание на факте демонстративного пренебрежения властей к памяти Георгиевского кавалера...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представителей Русской духовной миссии
Глава Иерусалимского Патриархата обсудил со священнослужителями Русской Православной Церкви «вопросы, представляющие взаимный интерес»...

Заседание суда по запрету Киевской митрополии Украинской Православной Церкви перенесли
Накануне заседания один из судей неожиданно заболел. Следующее заседание пройдет 30 октября 2025 года...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана...

