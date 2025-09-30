В Конституцию Словакии внесена поправка о признании только двух полов — мужского и женского и суверенитете страны в вопросах «национальной идентичности»…

Парламент Словакии принял поправку к Конституции, которая признает только мужской и женский пол, а также значительно усложняет усыновление детей не состоящими в браке парами. Этот шаг, инициированный правительством премьер-министра Роберта Фицо, направлен на защиту традиционных семейных ценностей, а потому вызвал резкую критику со стороны всевозможных сторонников половых извращенцев, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает Euronews, для принятия поправки требовалось большинство в три пятых голосов, и она была одобрена 90 голосами в 150-местном Национальном совете благодаря поддержке 12 законодателей от консервативной оппозиции. Теперь Конституция Словакии официально признает только два пола — мужской и женский. Помимо этого, документ утверждает суверенитет Словакии в вопросах «национальной идентичности». Поправка также делает практически невозможным усыновление детей кем-либо, кроме супружеских пар. Среди других изменений — требование согласия родителей для доступа к сексуальному образованию и гарантия равной оплаты труда мужчин и женщин. Министр юстиции Борис Суско заявил в парламенте, что поправка призвана укрепить традиционные ценности.

Данные изменения пришлись не по вкусу сторонникам половых извращенцев. Так, в организации «Международная амнистия» заявили, что правительство Словакии «решило последовать примеру таких стран, как Венгрия, чья политика привела к подрыву прав человека». Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал словацких законодателей отказаться от этих изменений.

Русская линия