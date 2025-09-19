Акция пройдёт при участии Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии…

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей на Донбассе

28 сентября 2025 года в Культурном центре «Меридиан» в Москве состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей в зоне конфликта и на приграничных территориях. Концерт пройдёт при участии Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии, сообщает Диакония.Ru.

Новая встреча из цикла «Концерт с комментариями» с участием заслуженного артиста России Николая Васильева и его студентов и выпускников посвящена мировым звездам оперы — Ирине Архиповой, Галине Вишневской и Елене Образцовой. Зрители услышат самые яркие партии из репертуара известных певиц, а также композиции, посвященные дивам оперной сцены.

Приобрести билет на концерт можно по ссылке. Концерт пройдет по адресу: Москва, улица Профсоюзная, дом 61, большой театрально-концертный зал.

Николай Васильев — заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России, солист Большого театра, профессор Российского института театрального искусства ГИТИС, ученик Ирины Архиповой и коллега по сцене Большого театра Ирины Архиповой, Галины Вишневской и Елены Образцовой.

Оформить регулярное пожертвование или разово поддержать уставную деятельность Синодального отдела по благотворительности и различные направления помощи — Diaconia.Ru.

Русская линия