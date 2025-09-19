Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2025

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей на Донбассе
Акция пройдёт при участии Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии…

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей на Донбассе28 сентября 2025 года в Культурном центре «Меридиан» в Москве состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей в зоне конфликта и на приграничных территориях. Концерт пройдёт при участии Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии, сообщает Диакония.Ru.

Новая встреча из цикла «Концерт с комментариями» с участием заслуженного артиста России Николая Васильева и его студентов и выпускников посвящена мировым звездам оперы — Ирине Архиповой, Галине Вишневской и Елене Образцовой. Зрители услышат самые яркие партии из репертуара известных певиц, а также композиции, посвященные дивам оперной сцены.

Приобрести билет на концерт можно по ссылке. Концерт пройдет по адресу: Москва, улица Профсоюзная, дом 61, большой театрально-концертный зал.

Николай Васильев — заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России, солист Большого театра, профессор Российского института театрального искусства ГИТИС, ученик Ирины Архиповой и коллега по сцене Большого театра Ирины Архиповой, Галины Вишневской и Елены Образцовой.

Оформить регулярное пожертвование или разово поддержать уставную деятельность Синодального отдела по благотворительности и различные направления помощи — Diaconia.Ru.

Завершился визит Святейшего Патриарха Кирилла в Казахстан
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду, что Господь ещё доведёт ему посетить «эти замечательные края»...

Иерей Федор Лукьянов: «Не нужно мешать регионам России вводить государственное регулирование сферы абортов»
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи осудил попытки некоторых депутатов мешать регионам наводить порядок в сфере демографии...

Украинский суд заочно арестовал протодиакона Вадима Новинского
Известный православный бизнесмен и ктитор УПЦ обвиняется в «госизмене» и «разжигании религиозной вражды», так как был «куратором РПЦ в Украине», а также поддерживал связь со Святейшим Патриархом Кириллом...

И пономарь, и владыка в земле равны
Сегодня православные христиане отмечают День пономаря...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем знаменитого юродивого Ивана Яковлевича Корейшу...

