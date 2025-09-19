Принимаемые регионами меры по борьбе с абортами в частных клиниках направлены на «сохранение демографического потенциала» России, и им не нужно препятствовать. Такое мнение высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя попытки некоторых депутатов «ставить палки в колёса» местным властям, сообщает ТАСС.

Ранее депутатка Госдумы Ксения Горячева направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить допустимость ряда региональных мер по борьбе с абортами.

«Не нужно мешать регионам России вводить государственное регулирование сферы абортов. Региональные меры по борьбе с абортами в настоящее время направлены в первую очередь на отзыв лицензий на аборты у частных клиник, 25% которых, порядка 700 по всей стране, сделали это добровольно», — сказал священник.

По его оценке, отказ частных клиник от абортов позволит «пресечь коммерциализацию уничтожения жизни, остановить масштабную скрытую эпидемию абортов и сохранить демографический потенциал России». При этом глава Патриаршей комиссии привел в пример Республику Крым, где после отказа частных клиник от абортов рождаемость выросла на 3,3%.

Русская линия