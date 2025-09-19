До сих пор на могилку Ивана Яковлевича Корейши возле Ильинской церкви в Москве идут и идут люди. Так получилось, что в судьбе Ивана Яковлевича так или иначе приняли участие самые знаменитые люди его времени: святитель Филарет (Дроздов), святитель Игнатий (Брянчанинов), писатели Н.С.Лесков, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.Н.Островский и др.

И.Я.Корейша был хорошо известен не только в Москве, но и в Петербурге, так как ехали к нему за советами и молитвой со всех концов России. Иван Яковлевич пользовался необыкновенной популярностью у москвичей и приезжих. Это был юродивый, сознательно выбравший путь общения с многообразной разнородной массой и наставления людей на путь истинный. Даже среди блаженных он выделяется необычностью своего подвига, какой-то особой его, если говорить светским языком, романтической высотой. Недаром Иван Яковлевич подписывался загадочно: «Студент холодных вод». И вообще говорил стилем высоким, чуть ли не поэтическим. В Великую Субботу 1861 года, приобщившись Святых Христовых Тайн, он сказал, раздавая просфоры: «Поздравляю вас с новым годом, с утренней авророй». Так он говорил о своей скорой смерти. Дела же подвижнические Ивана Яковлевича были еще выше его поэтического языка. Он родился в семье священника в г. Смоленске. Но, закончив Духовную Академию, священником не стал, а, наметив, видимо, для себя подвиг юродства, определился учителем в Духовное училище.

Когда настало время Ивану Яковлевичу выйти на путь своего основного жизненного дела, он, еще будучи учителем, притворился сумасшедшим. Правда, мало кого обманул, так как весь Смоленск знал его как необычного, Божьего человека, с самого детства. Иван Яковлевич стал жить на огороде, в заброшенной бане. Враг рода человеческого начал нападать на него с особой силой, но всего лишь возвел Ивана Яковлевича на необычайно высокий пьедестал даже для юродивого. По злой воле власть имущих поместили его в 1817 году в сумасшедший дом в Москве, на Преображенке. Его бросили в подвал и приковали цепью к стене. Сам он так рассказывал об этом: «Когда суждено было Ивану Яковлевичу переправляться в Москву, то ему предоставили и лошадь, но только о трех ногах, четвертая была сломана. Конечно, по причине лишения сил, несчастное животное выдерживало всеобщее осуждение, питаясь более прохладою собственных слез, нежели травкою. При таком изнуренном ее положении мы обязаны были своей благодарностью благотворному зефиру, по Божьему попущению, принявшему в нас участие. Ослабевшая лошадь едва могла передвигать три ноги, а четвертую поднимал зефир и, продолжая так путь, достигли мы Москвы, а октября 17 взошли и в больницу. Это начало скорбям. Возчик мой передал обо мне обвинительный акт, и в тот же день, по приказу строжайшего повеления, Ивана Яковлевича опустили в подвал, находящийся в женском отделении. В сообразность с помещением дали ему и прислугу, которая, по сердоболию своему, соломы сырой пук бросила, говоря: чего же ему еще? Дорогой и этого не видал; да вот еще корми его всякий день, подавай воды с хлебом, а в бане жил, что ел? Погоди, я сумею откормить тебя — у меня забудешь прорицать!»

В конце 20-х годов, благодаря тому, что в Преображенскую больницу назначен был доктор Саблер, Иван Яковлевич переведен в светлое и большое помещение, однако он, ища тесноты, занимал всего лишь уголок большой комнаты. Он устроился у печки и никогда не протягивал ноги за однажды проведенную черту. Вся комната оставалась в распоряжении посетителей, число которых постоянно росло. К Ивану Яковлевичу стала ходить вся Москва. Люди задавали самые разные вопросы — духовные и житейские.

Многим Иван Яковлевич вернул здоровье и самую жизнь, многих наставил на путь покаяния и спасения. Известно, что его ответов на духовные вопросы искали такие известные современники, как, например, филолог академик Ф. Буслаев, Н.В.Гоголь (хотя последний так и не решился нанести ему визит). Скончался Иван Яковлевич 6 сентября 1861 г.

Русская линия