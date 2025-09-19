Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду, что Господь ещё доведёт ему посетить «эти замечательные края»…

Вечером 18 сентября 2025 года завершился визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Казахстан, где Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Патриархия.Ru.

16 сентября в международном аэропорту Астаны Святейшего Патриарха Кирилла встречали председатель Сената Парламента Республики Казахстан М. Ашимбаев и глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

В международном аэропорту Астаны состоялась беседа Его Святейшества с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатханулы Ашимбаевым.

17 сентября, в преддверии открытия VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Беседа прошла в резиденции главы Казахстана «Акорда» в Астане.

За вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения Президент Казахстана наградил Святейшего Патриарха Кирилла высшей наградой Республики — орденом «Алтын Қыран» («Золотой орел»).

Затем состоялось торжественное открытие VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Межрелигиозный форум посетили более 100 религиозных лидеров из 60 стран мира. В мероприятии приняла участие делегация Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Кириллом, который выступил на открытии Съезда.

На полях съезда в Астане состоялись встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с лидерами различных религиозных общин. В течение дня 17 сентября Святейший Патриарх Кирилл встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I, председателем Духовного управления мусульман Республики Казахстан Наурызбаем кажи Таганулы и с председателем Управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. На следующий день на полях форума Святейший Владыка провел встречу с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Римско-Католической Церкви кардиналом Джорджем Джейкобом Коовакадом.

Вечером 17 сентября в Астане прошла встреча Его Святейшества с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан А. Бородавкиным.

В тот же вечер состоялась общение Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

18 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма преподобного Сергия Радонежского в столице Республики Казахстан Астане. Храм входит в состав строящегося в столице Казахстана духовно-культурного и просветительского центра Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших.

Во второй половине дня во Дворце независимости в Астане состоялось торжественное закрытие VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В церемонии, которую возглавил Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев, приняли участие Святейший Патриарх Кирилл и члены делегации Русской Православной Церкви. Выступая перед собравшимися, Святейший Владыка выразил удовлетворение результатами состоявшегося межрелигиозного форума, а также поблагодарил Президента Казахстана К.-Ж.К. Токаева и всех причастных к организации съезда:

Вечером 18 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны. Предстоятель Русской Православной Церкви преподал с паперти Успенского собора Первосвятительское благословение верующим, собравшимся на площади перед храмом. Молебное пение совершалось перед ковчегом с мощами новомучеников и исповедников Казахстанских.

Заключительным пунктом официальной программы пребывания Его Святейшества в Казахстане стало посещение приема от имени митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и акима Астаны Ж. Касымбекова. По окончании приема Святейший Патриарх направился в аэропорт, где Предстоятеля Русской Православной Церкви провожали председатель Сената Парламента Республики Казахстан М. Ашимбаев, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан А. Бородавкин, другие официальные лица.

Из Астаны Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в Москву. В ходе состоявшейся в аэропорту беседы со спикером Сената Казахстана М.С. Ашимбаевым Святейший Патриарх Кирилл поделился своими впечатлениями о пребывании в этой стране: «Главное, что я хотел бы сказать, здесь я чувствую себя среди своих людей: никакой ложной дипломатии, всё достаточно откровенно, потому что люди близкие, по истории, по ментальности».

«Самое главное, чтобы историческая общность, которая сложилась между нашими народами, сохранялась. Думаю, что об этом должна быть забота духовенства мусульманского и православного, потому что, когда мы вместе, мы сильны», — сказал Святейший Владыка, поблагодарив руководство Казахстана за приглашение, организацию визита и гостеприимство.

В свою очередь М. Ашимбаев отметил, что визит Его Святейшества — это знаменательное историческое событие.

Святейший Патриарх подвел итоги визита: «В моей памяти всё это сохранится как действительно важное событие в моей жизни и в моем пастырском служении. Я имел возможность посетить замечательные места в вашей стране, помолиться с православным народом, пообщаться с руководством страны. Надеюсь, что Господь ещё когда-то меня приведет в эти замечательные края».

«Мы в это верим, хотели бы этого и, конечно, считаем Вас, Ваше Святейшество, большим другом нашей страны, большим другом казахского народа, большим другом руководства нашей страны. Всегда будем рады Вас видеть в нашей стране», — сказал в заключение председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

Русская линия